Z obozu rywala

Radomiak przed meczem z Legią. Ostra walka o utrzymanie

Sobota, 4 maja 2024 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej 3 z Radomiakiem Radom. "Zieloni" prezentują obecnie słabą dyspozycję. Pod wodzą nowego szkoleniowca grają dość agresywny futbol. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala legionistów.