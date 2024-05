Komentarze (7)

Sobota - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Wszystkie graffy piękne . Pozdro Radomiak . odpowiedz

Rafał - 12 godzin temu, *.orange.pl A te nielegale czyje? Bo chyba nie UZL jakis gorszy poziom. odpowiedz

ludzie starej daty - 12 godzin temu, *.227.51 @Rafał: A nielegale robi się pięknie i długo,czy szybka akcja i zawijka? Zastanów się.Wiadomo,że nielegal nigdy to nie będzie wielkie arcydzieło,tworzone przez 2 godz,za to będą barwy i napis sławiący klub odpowiedz

Gamoń - 11 godzin temu, *.aster.pl @Rafał: umiesz czytać? odpowiedz

Rafał - 10 godzin temu, *.orange.pl @Gamoń: umiem,ale na poczatku nie bylo podpisane panie madry. odpowiedz

Bartek - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @ludzie starej daty: chyba nie zrozumiales kolegi.

Kazdy wie ze nielegale to nie poziom legali,ale jednak UZL maja mocne nielegale.

Patrz kladka czy pociag. odpowiedz

ludzie starej daty - 7 godzin temu, *.227.5 @Bartek: Ale nie każdy nielegal da się zrobić na super wysokim poziomie.Przykład.Pociąg na bocznicy można właśnie lepiej zrobić,niż ściane ,która stoi naprzeciwko dużego bloku z dziesiątkami społeczniaków,którzy potrafią wydzwonić policje odpowiedz

