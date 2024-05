Legia 12. na inaugurację sezonu 2024 PEŻ w Sztynorcie

Za nami pierwszy start załogi pod banderą Legii Warszawa w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej w sezonie 2024. Legioniści w dniach 3-4 maja rywalizowali na jeziorze Dargin w Sztynorcie, gdzie niestety warunki do ścigania się nie były łatwe. Po dwóch dniach rywalizacji, legioniści zakończyli zawody na miejscu 12. Kolejne zawody PEŻ odbędą się w dniach 25-26 maja w Sopocie. Runda trzecia będzie miałą miejsce 13-14 lipca w Gdyni, a sezon zostanie zakończony 4-5 października w Szczecinie. Klasyfikacja I rundy PEŻ 2024: 1. Yacht Club Sopot 23 pkt. 2. Yacht Klub Polski Szczecin 24 pkt. 3. HRM Racing Yacht Club 31 pkt. 4. Sport Vita 33 pkt. 5. Pogon Yacht Racing 33 pkt. 6. Nowy Sztynort Osada Wolności 34 pkt. 7. Lubelskie - YKP Lublin 34 pkt. 8. Yacht Club Gdańsk 39 pkt. 9. Koło Żeglarskie WAT 40 pkt. 10. On Lemon Rockstars Racing 35 pkt. 11. Yacht Klub Polski Gdynia 35 pkt. 12. Sailing Legia Warszawa 38 pkt. 13. UKS Żeglarz Wrocław 40 pkt. 14. Albatros Wolin Sailing 42 pkt. 15. AZS AWFiS Gdańsk – Liga Żeglarska 45 pkt. 16. Kościański Klub Żeglarski 46 pkt. 17. Ocean Challenge Yacht Club 49 pkt. 18. PGRacing 58 pkt.

