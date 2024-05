Legia druga w turnieju na pożegnanie sezonu mini hokeja

W ostatnim w tym sezonie turnieju mini hokeja, najmłodsi zawodnicy Legii Warszawa zajęli drugie miejsce. W zawodach "Pożegnaj sezon z ŁKH", legioniści odnieśli komplet wygranych w grupie, a w finale nieznacznie ulegli Polonii Bytom. "Świetne zawody podopiecznych trenera Roberta Tchórzewskiego . Nasi bramkarze bardzo dobrze się zaprezentowali, stanowiąc mocny punkt drużyny. Zawodnicy z pola dobrze grający zarówno w obronie, jak i w ofensywie, także przyczynili się do bardzo dobrego występu i drugiego miejsca w turnieju" - relacjonują hokeiści.

