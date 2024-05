Ekstraklasa 2024, czyli najsłabszy mistrz w Europie

Jedna z najsłabszych Legii od lat Legia Warszawa zdobędzie maksymalnie 59 punktów, czyli uzyska średnią 1,73 . To będzie jeden z dwóch najgorszych wyników ostatnich kilkunastu latach. Jeżeli pominęlibyśmy anomalię z sezonu 2021/22, gdy średnia punktowa wyniosła 1,26 , to gorszy wynik "Wojskowi" zanotowali wcześniej w sezonie 2010/11, gdy ze średnią 1,63 zajęli 3. miejsce w ligowej tabeli. Średnie punktów mistrzów Polski (i Legii) z ostatnich lat: 2023: Raków Częstochowa - 2,20 (Legia - 1,94) 2022: Lech Poznań - 2,18 (Legia - 1,26) 2021: Legia Warszawa - 2,13 2020: Legia Warszawa - 1,86 2019: Piast Gliwice - 1,95 (Legia - 1,84) 2018: Legia Warszawa - 1,89 2017: Legia Warszawa - 1,97 2016: Legia Warszawa - 1,97 2015: Lech Poznań - 1,89 (Legia - 1,89) 2014: Legia Warszawa - 2,19 2013: Legia Warszawa - 2,23 2012: Śląsk Wrocław - 1,87 (Legia - 1,77) 2011: Wisła Kraków - 1,87 (Legia - 1,63) 2010: Lech Poznań - 2,17 (Legia - 1,73)

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Paco - 1 godzinę temu, *.190.43 Tak słabego zespołu Legia nie miała od niepamiętnych czasów nawet na tle tej słabiutkiej ligi to wyglada tragicznie. Potrzebna jest zmiana właściciela kudłaty nie ma pieniędzy ale i nie ma pomysłu jak znaleść pieniądze . Dosyć mam jego bajdurzenia o tym co będzie o jakiejś misji. Ten człowiek musi odejść tak będzie najlepiej dla Legii. Oby szybko odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wyrównany poziom ekstraklasy niekoniecznie świadczy o jej słabości. Z Aston Villą jakoś udało się wygrać.



Punktowanie braków na konkretnych pozycjach, konkretnych złych rozwiązań taktycznych, analiza formy piłkarza - to ma sens. Powyższy artykuł żadnego. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Typowa polska szmacianka piłkarska - jak się nie potrafi grać i dorabia na lewo u bukmachera to trzeba swą nieudolność tłumaczyć najsłabszym mistrzem. Dopasowujecie się niektórzy wypowiedziami do wkładów do koszulek, które cały czas mają wymówkę - a to sędzia, a to murawa, a to okres...

Powodzenia w graniu u buka, takich najłatwiej się goli odpowiedz

Wilk14 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl 1. Dostać się do Księgi Guinessa (mistrz z najmniejszą średnią pkt) zawsze to coś - trudno w to uwierzyć

2. W bookmacherce płacą lepiej niż w klubach - jakieś tam ryzyko

3 . Nie rozumiem - i pewnie nie tylko ja



O co tu chodzi - dowiemy się pewnie za 10-15 lat z jakiejś autobiografii - jak to nas ściemniano odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.