W niedzielę zbiórka na oprawy

Sobota, 4 maja 2024 r. 20:25 Redakcja

Przed meczem z Radomiakiem Radom Nieznani Sprawcy będą prowadzili zbiórkę na oprawy - zachęcamy do wspierania ultrasów! "Drodzy Kibice! Sezon powoli zmierza do końca. Zostały nam cztery mecze. Trochę już się działo, pokazaliśmy parę opraw, spaliliśmy nieco świdrów, mamy nadzieję, że to wszystko wywołało trochę Waszego uśmiechu. Może nie odkryjemy Ameryki i przecież "o piniendzach to, panie, nie ma co mówić", ale oprawy nie są za darmo. Ani trochę" - piszą NS.









"Oprócz tego, że wymagają czasu, który zawsze z uśmiechem na ustach (nieprawda, że zawsze) im poświęcamy, to wymagają niemałych nakładów finansowych-to żadna tajemnica. Dlatego przed najbliższym meczem zwracamy się do Was z prośbą. Jeśli lubicie oprawy, jeśli chcecie aby powstawały dalej, to za darmo można dostać jedynie kabanosy na degustacji w aszanie. Będziemy przeprowadzać zbiórkę na oprawę, oraz sprzedawać koszulki “Warriors”. To dzięki temu, że kupicie od NaS taką koszulkę i wrzucicie coś do puszki, oprawy powstają. To pierwszy krok. Dopiero później można uruchomić całą maszynę, dopiero potem możecie się wkur...ać, że siedzicie pod śmierdzącą sektorówka, a potem-mamy nadzieję-z dumą zerkać na to, co razem zrobiliśmy.



Koszulki będą dostępne wyjątkowo przed meczem od godziny 16:30 do godziny 17:15 na wszystkich trzech trybunach (Żylecie, Wschodniej i Południowej). Do zobaczenia!" - informują Nieznani Sprawcy.