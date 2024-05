CLJ U17: Legia 3-1 Cracovia

Sobota, 4 maja 2024 r. 18:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W jedynym meczu Akademii rozegranym w ten weekend juniorzy młodsi zmierzyli się z 4. w tabeli przed tą kolejką Cracovią. Legioniści szybko objęli prowadzenie, ale potem przez kwadrans przeżywali trudniejsze chwile. Później jednak opanowali grę i tylko nieskuteczności i dobrej grze golkipera Cracovii "zawdzięczają", że gol dający pewność zwycięstwa zdobyli dopiero w końcówce. Bramki dla Legii zdobyli: Jan Leszczyński, Filip Przybyłko i Mateusz Lauryn, a dla Cracovii - Dawid Kaczor.



Na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej w grupie wschodniej CLJ U17 Legia utrzymuje 5 punkty nad AKS SMS Łódź. Zwycięzca grupy zagra w finale ze zwycięzcą grupy zachodniej (aktualnie lideruje tam Śląsk Wrocław), a wicelider zagra o medal brązowy ze zdobywcą drugiego miejsca w drugiej z grup (aktualnie byłby to Górnik Zabrze mający tyle samo punktów co Śląsk). Przed legionistami mecze: z ostatnim w tabeli GKS Bełchatów, walczącą wciąż o co najmniej 2. miejsce Polonią oraz 8. w tabeli Igloopolem.



CLJ U17 (2007 i mł.): Legia 3-1 (2-0) KS Cracovia .

Gole:

1-0 4 min. Jan Leszczyński (głową, as. Mikołaj Kotarba po stałym fragmencie gry)

2-0 30 min. Filip Przybyłko (as. Samuel Kováčik)

2-1 77 min. Dawid Kaczor

3-1 89 min. Mateusz Lauryn (as. Jan Leszczyński, po stałym fragmencie gry)



Strzały (celne): Legia 30(14) - Cracovia 9(4)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba (88' Mateusz Lauryn [08]), Szymon Chojecki, Franciszek Pollok, Radosław Czerwiec Ż (57' Dawid Korzeniowski) - Jan Leszczyński, Kacper Morawiec [08](72' Dawid Foks), Filip Przybyłko [08]Ż - Samuel Kováčik (72' Konrad Kraska), Dawid Nos Ż, Igor Busz (57' Eryk Mikanowicz). Rezerwa: Antoni Błocki [08](br), Jakub Openchowski, Paweł Ambrożko, Kristijan Jovović [08].

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko