+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *..

W jego przypadku to na plus że go nie ma na boisku. Gorszego skrzydłowego Legia nie miała. Gość, który ani razy chyba nie pociągnął akcji drybling do przodu tylko albo schodził do środka albo podawał do tyłu. Jeden z hamulcowych Legii

odpowiedz