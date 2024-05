Debiut Ziółkowskiego w Legii

Niedziela, 5 maja 2024 r. 19:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 84. minucie przegrane spotkania z Radomiakiem Radom debiut w warszawskiej Legii zaliczył Jan Ziółkowski. 18-letni obrońca zamienił na murawie Artura Jędrzejczyka.









Ziółkowski jest wychowankiem Wichra Kobyłka, a szkolił się również w juniorskich drużynach Polonii Warszawa. Do Legii trafił w 2022, by początkowo grać w Centralnej Lidze Juniorów, a później w rezerwach stołecznej drużyny. Łącznie na boiskach III ligi wystąpił 37 razy, zdobył 2 gole i tyle samo asyst. Młodzieżowiec od dłuższego czasu trenuje z pierwszą drużyną, a do rozgrywek Ekstraklasy został zgłoszony 25 stycznia 2023 roku.