Majchrowicz: Satysfakcja jest ogromna

- Wiedziałem, że zagramy naprawdę dobrze, bo w tygodniu było to czuć. Może to jest frazes, ale tak było. Musieliśmy się pokazać w tym meczu. Cały stadion był i za nami, i za Legią. Nie spodziewałem się, że będzie 3-0, ale myślałem, że nie będę miał dużo roboty. Takie spotkanie może nas tylko zbudować. - Nie broniłem od dwóch miesięcy, ale cały czas byłem gotowy. Wiadomo, że są wymogi dotyczące młodzieżowców. Akceptuję swoją rolę, nie muszę się z nią zgadzać, ale akceptuję. Satysfakcja jest ogromna.

Lw - 8 godzin temu, *.. Ja nie byłem za wami,tylko za Legią i takich jak ja była większość odpowiedz

