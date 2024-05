Wyniki 29. kolejki III ligi

W weekend rozegrana została 29. kolejka III ligi grupy 1. Walka o awans do wyższej klasy rozgrywkowej zaczyna wyglądać podobnie, jak ta o triumf w Ekstraklasie. Legia II Warszawa wygrała w LTC z Victorią Sulejówek 1-0. Dzięki remisowi Pogoni Grodzisk Mazowiecki z radomską Bronią legioniści tracą już do niej tylko 3 punkty. Świetnie zaprezentowała się goniąca oba zespoły Unia Skierniewice, która pokonała swojego rywala broniącego się przed spadkiem aż siedmioma bramkami. Następną kolejkę zaplanowano na środę 15 maja.

