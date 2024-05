Koszykówka

Legia Warszawa 90-88 King Szczecin. Walka trwa!

Czwartek, 9 maja 2024 r. 22:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

W trzecim ćwierćfinałowym meczu fazy play-off Legia Warszawa wygrała z Kingiem Szczecin. W hali Bemowo stawił się komplet publiczności. Stan rywalizacji 2-1 dla Kinga, gra toczy się do trzech zwycięstw. Czwarte spotkanie rozegrane zostanie w Warszawie 11 maja.







Mecz lepiej rozpoczęli goście, którzy po kilku minutach wyszli na 9-punktowe prowadzenie, ale legioniści zdołali doprowadzić do wyrównania (23-23).

W drugiej części gospodarze mieli lekką przewagę, ale po dwóch kwartach wynik był bliski remisu - 47-46. Pierwsza faza trzeciej kwarty to nawet 7-ponktowe prowadzenie Legii, ale ponownie szczecinianie odrobili straty i doprowadzili do remisu 70-70.



Ostatnie dziesięć minut regulaminowego czasu zdecydowanie lepiej rozpoczęli podopieczni Marka Popiołka i po pięciu minutach odskoczyli Kingowi na 10 oczek i choć goście walczyli do samego końca, to nie zdołali pokonać Legii!









Kwarty: 23-23, 24-23, 23-24, 20-18



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 C. Vital 32:40 28 9/13 (69%) 5/8 (62%) 4/5 (80%) 6/6 (100%) 3 3 2 3 L. Jackson 19:37 12 3/10 (30%) 2/6 (33%) 1/4 (25%) 5/5 (100%) 2 4 1 4 M. Wieluński 0:00 0 0 0 0 8 J. Sobin 17:59 6 3/6 (50%) 3/6 (50%) 6 1 4 14 G. Kulka 3:19 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 0 18 R. Cowels Iii 11:34 0 0/4 (0%) 0/1 (0%) 0/3 (0%) 0 0 4 23 M. Kolenda 33:53 18 6/7 (85%) 2/2 (100%) 4/5 (80%) 2/2 (100%) 2 3 4 24 T. De Lattibeaudiere 19:18 4 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 8 1 3 35 A. Holman 30:02 17 5/9 (55%) 3/6 (50%) 2/3 (66%) 5/8 (62%) 6 2 1 42 M. Ponitka 22:25 5 2/6 (33%) 2/5 (40%) 0/1 (0%) 1/6 (16%) 1 3 3 77 K. Gordon 0:00 0 0 0 0 91 D. Wyka 9:13 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 3 Suma 90 29/60 (48%) 18/38 (47%) 11/22 (50%) 21/29 (72%) 33 17 25

Trener: Marek Popiołek



King Szczecin



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 D. Woodson 24:36 10 4/15 (26%) 2/6 (33%) 2/9 (22%) 1 1 4 2 M. Mobley 18:13 13 3/4 (75%) 3/4 (75%) 4/4 (100%) 2 2 4 3 A. Mazurczak 32:49 20 7/10 (70%) 5/7 (71%) 2/3 (66%) 4/4 (100%) 4 4 3 12 M. Kyser 22:16 6 2/5 (40%) 2/5 (40%) 2/2 (100%) 7 0 1 13 K. Borowski 14:28 3 1/2 (50%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 4 1 3 21 T. Meier 18:54 2 0/3 (0%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 1 0 2 24 M. Udeze 16:54 8 3/5 (60%) 3/5 (60%) 2/3 (66%) 5 0 3 25 M. Nowakowski 2:45 0 0 0 0 28 P. Żołnierewicz 16:44 13 4/9 (44%) 4/7 (57%) 0/2 (0%) 5/7 (71%) 4 0 3 33 M. Żmudzki 0:00 0 0 0 0 40 Z. Cuthbertson 32:20 13 3/10 (30%) 3/7 (42%) 0/3 (0%) 7/8 (87%) 6 2 2 Suma 88 27/63 (42%) 19/38 (50%) 8/25 (32%) 26/30 (86%) 37 10 25

Trener: Arkadiusz Miłoszewski



Komisarz: Krzysztof Puchałka

Sędziowie: Marcin Kowalski, Łukasz Jankowski, Michał Kuzia