III liga: Legia II Warszawa 1-0 Victoria Sulejówek

Sobota, 11 maja 2024 r. 13:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 29. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Victorią Sulejówek 1-0. Wynik już przed przerwą skuteczną główką ustalił Adam Ryczkowski. Zwycięstwo oznacza, że do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki legioniści tracą tylko 3 punkty. Kolejne spotkanie rozegrają 15 maja w Sieradzu.









Spotkanie świetnie zaczęło się dla legionistów. W 3. minucie kontratak skutecznie wyprowadził Michał Kucharczyk, na skrzydle znalazł się Mateusz Możdżeń, który dośrodkowaniem obsłużył Adama Ryczkowskiego, a napastnik dopełnił formalności strzałem głową na pustą bramkę. Gospodarze po wyjściu na prowadzenie nie odpuszczali. Już trzy minuty później prowadzenie strzałem sprzed pola karnego mógł podwyższyć Możdżeń, ale w ostatnim momencie jeden z defensorów zablokował piłkę wślizgiem. W 15. minucie z dystansu spróbował również Kucharczyk i choć sprawił duże problemy golkiperowi, to ten ostatecznie interweniował skutecznie.



Po zdecydowanie spokojniejszym fragmencie gry w 35. minucie kąśliwy strzał nisko nad ziemią z około 25. metra oddał Jakub Adkonis i tylko świetna czujność Jana Jankiewicza uratowała gości z Sulejówka przed stratą bramki. Trzy minuty później dośrodkowanie z lewej flanki na pole karne posłał Igor Korczakowski, o piłkę powalczył Kucharczyk, ale z pierwszej piłki trafił prosto w bramkarza. W 42. minucie po raz pierwszy groźniej zaatakowali gracze Victorii, na 11. metrze od bramki niepilnowany był Patryk Wielgosz, ale nieczysto trafił w piłkę i strzał powędrował wysoko nad bramką, więc legionistom udało się utrzymać prowadzenie do przerwy.



Drugą część gospodarze mogli rozpocząć podobnie jak pierwszą. Legioniści ruszyli z akcją od wznowienia gry, dośrodkowanie na dalszy słupek posłał Szymon Grączewski, piłkę opanował Ryczkowski i oddał ją do wbiegającego w pole karne Wiktora Puciłowskiego, a wahadłowy mocnym strzałem z ostrego kąta zmusił do interwencji golkipera gości. W 51. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego głową zgrał Ryczkowski, na świetnej pozycji ustawiony był Kacper Wnorowski, ale nie trafił w futbolówkę. Chwilę później po kolejnej centrze, tym razem z rzutu wolnego, na dalszym słupku znalazł się kompletnie osamotniony Ryczkowski, który mógł zaliczyć dublet, ale plany pokrzyżował mu jeden z defensorów, który wybił piłkę praktycznie z linii bramkowej. W 56. minucie Korczakowski zdecydował się na nieco zaskakujący strzał z około 30. metra, a piłka nieznacznie minęła prawy słupek bramki. Pomocnik spróbował więc po raz kolejny dwie minuty później, ale tym razem na drodze stanęła mu fenomenalna interwencja Jankiewicza.



W 61. minucie legioniści mieli ogromne szczęście. Do dośrodkowania z rzutu rożnego niepewnie wyszedł Jakub Zieliński, po dużym zamieszaniu piłka dotarła na głowę Jana Dźwigały, ale napastnik z najbliższej odległości, na pustą bramkę, przestrzelił nad poprzeczką. W 71. minucie fantastyczną paradą wykazał się golkiper gości, który w sytuacji sam na sam skutecznie powstrzymał Kucharczyka. Cztery minuty później pięknym strzałem z dystansu popisał się Ryczkowski, ale piłka trafiła tylko w dalszy słupek. W 83. minucie przed swoją szansą na zdobycie bramki stanął Minas Vasiliadis, który znalazł się na prawej stronie pola karnego, uderzył z ostrego kąta, ale jedynie obok słupka. Legionistom, mimo dużych starań, nie udało się już do końca meczu podwyższyć prowadzenia, ale utrzymali zdobycz z pierwszej połowy i zgarnęli ważne trzy punkty.



Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Victoria Sulejówek

1-0 3' Adam Ryczkowski



Legia II: 1. Jakub Zieliński - 15. Sebastian Kieraś, 26. Kacper Wnorowski, 16. Patryk Konik - 21. Franciszek Saganowski (81' 20. Michał Zięba), 14. Mateusz Możdżeń, 8. Jakub Adkonis (46' 22. Wiktor Puciłowski), 5. Igor Korczakowski - 23. Szymon Grączewski (79' 30. Minas Vasiliadis), 7. Michał Kucharczyk, 11. Adam Ryczkowski



Victoria: 33. Jan Jankiewicz - 14. Joachim Majchrzak (68' 80. Kamil Wróbel), 6. Rafał Dębski, 44. Stanisław Ławcewicz-Musialik, 11. Jakub Czarnecki - 23. Sebastian Pindor, 19. Maciej Wilanowski, 25. Patryk Wielgosz - 7. Konrad Rudnicki (76' 26. Mikołaj Misiak), 10. Jan Dźwigała (88' 17. Bartosz Jankowski), 9. Julian Świątek



żółte kartki: Ryczkowski, Zięba - Wielgosz, Ławcewicz-Musialik



