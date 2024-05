Marciniak sędzią meczu z Lechem

Szymon Marciniak z Płocka został wyznaczony do sędziowania meczu 32. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Radosław Siejka i Bartosz Heinig, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, natomiast w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Marcin Boniek. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 12 maja o godzinie 17:30.

PiotrŻo(L)iborz - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Znowu ten słaby sędzia, powinien odpocząć po ostatnim meczu w LM, najpierw robi potem myśli, jak on znalazł się tak wysoko w hierarchii sędziów, nie mam pojęcia, może ma jakieś haki? odpowiedz

Alan - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Więc poziom europejski będą prezentowali kibice obu druzyn i sędzia a cała reszta to kilka poziomów niżej..... odpowiedz

AAA - 59 minut temu, *.chello.pl Już się popisał łysy przereklamowany celebryta wczoraj w LM. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nawet tej kompromitacji nie będę oglądał! odpowiedz

Roman - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Plus jest taki, że w końcu Musiała nie ma na VARze. odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bedzie remis ktory pogodzi obydwie druzyny na to wskazuje sposob sedziowania w "LM" wczoraj co bylo widoczne ze wskazaniem na Real ! Zobaczymy !!! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wczoraj pokazal jak sie sedziuje wazne mecze a mecz Lech - LEGIA wazny dla obydwu zespolow zobaczymy jak wypadnie i ocenimy ?!!! odpowiedz

