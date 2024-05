Raport kartkowy przed meczem z Lechem

Żółte kartki legionistów: 11 - Josue 7 - Artur Jędrzejczyk, Juergen Elitim, Steve Kapuadi, Radovan Pankov 6 - Yuri Ribeiro 5 - Jurgen Çelhaka 4 - Blaz Kramer, Tomas Pekhart 3 - Rafał Augustyniak, Marco Burch, Paweł Wszołek 2 - Marc Gual, Bartosz Kapustka 1 - Gil Dias, Patryk Kun, Maciej Rosołek JOSUE DOSTANIE ŻÓŁTĄ KARTKĘ? W FORTUNIE KURS 2,0! Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

fan - 3 godziny temu, *.tpnet.pl to co nasz kapitan się wykartkuje żeby miec już wakacje? odpowiedz

Micha - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl No i teraz sytuacja, kiedy połowa zagrożonych wykartkowuje się. Kto ma zagrać z Wartą? Brawo zarząd Legii. Pełen szacun. Strategia, jak ta lala. Ale w mediach wszyscy sobie lodziki z zachwytu robią, jaką to świetną pracę wykonują wszyscy w klubie.

Marzy mi się inwestor, który zna się na rzeczy i zakończy erę obecnego prezesa. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.