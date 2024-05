32. kolejka Ekstraklasy: Śląsk liderem

Piątek, 10 maja 2024 r. 22:22 Mishka, źródło: Legionisci.com

Piątek stał pod znakiem wyniki 4-0. Najpierw w takim stosunku bramek z ŁKS-em wygrał Piast, a następnie Śląsk ograł Cracovię i wskoczył na pozycję lidera. W sobotę Górnik zagra ze Stalą, Korona pojedzie do Białegostoku. Najciekawiej zapowiada się jednak mecz pomiędzy Rakowem i Pogonią. Hitem kolejki będzie spotkanie Lecha z Legią, które odbędzie się w niedzielę przy Bułgarskiej. Sporo może zadziać się także w dole tabeli - Puszcza podejmie Wartę. Na zakończenie kolejki Ruch pojedzie do Radomia.