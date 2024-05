32. kolejka Ekstraklasy: Wygrana Legii w Poznaniu

32. kolejka: Piast Gliwice 4-0 ŁKS Łódź Śląsk Wrocław 4-0 Cracovia Górnik Zabrze 1-1 Stal Mielec Jagiellonia Białystok 3-0 Korona Kielce Raków Częstochowa 2-1 Pogoń Szczecin Puszcza Niepołomice 1-0 Warta Poznań Widzew Łódź 1-3 Zagłębie Lubin Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa Poniedziałek 13.05. godz. 19:00 Radomiak Radom - Ruch Chorzów (C+ Sport 3 / C+ Sport) Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców Artykuł zawiera treści reklamowe w postaci kursów naszego partnera, Fortuna.

JanuszL - 6 godzin temu, *.aster.pl Mam nadzieję że legia przegra dziś i nie zagra w pucharach. Klub jest prowadzony fatalnie. Nie należą się im puchary. odpowiedz

singspiel - 58 minut temu, *.4.149 @JanuszL: po pierwsze spadaj do siebie. po drugie: z duzej litery odpowiedz

Czarny Humor.... - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Legia nie będzie mistrzem Polski, nie zdobędzie pucharu Polski więc śpiewajmy dzisiaj pieśń Nie poddawaj się ..... odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Czarny Humor....: śpiewajcie, że mistrzem Polski jest Legia ???? odpowiedz

Nadzieja umiera ostatnia - 9 godzin temu, *.orange.pl Wg mnie szansa że (L) awansuje do pucharów to jakieś 5 (pięć) procent....

Mimo wszystko, nadzieja umiera ostatnia... odpowiedz

NaSpokojnie - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Nadzieja umiera ostatnia:

Trudno będzie wygrać 3 mecze, ale nie jest to niemożliwe, ja oceniam mimo wszystko szanse na puchary na 40 procent. Nie tylko my gramy źle, wszyscy grają źle więc jest szansa.

Na jesieni nikt nie będzie wspominał w jaki sposób zajęliśmy 3 miejsce tylko że zajęliśmy.

Nie podoba mi się polityka transferowa ale dzisiaj to nie ma znaczenia. Wszyscy mają problem w naszej lidze więc jest szansa.

Jak dzisiaj przegramy lub zremisujemy to dopiero będę narzekał. Na razie jest nadzieja i na tym się skupiam. odpowiedz

R1958 - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Ktoś liczył na mistrza? tzn. że ktoś nam w tym pomoże np. Korona i inni? jeśli sami nie umiemy zdobywać punktów ze słabymi drużynami to nigdy nie będziemy mistrzami. Bo jak mawiał trener Piechniczek,, mistrza zdobywa się zdobywając punkty że słabymi drużynami,,. Ale czy my nie jesteśmy teraz ta słaba druzyna? myślę że tak. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 12 godzin temu, *.mm.pl Lichwiarzowi mioduskiemu i jego korpo oszustą mówimy NIE i WON pajace odpowiedz

AS - 13 godzin temu, *.. I bardzo dobrze. W tym sezonie wybitnie nie zasłużyliśmy, jeśli przy tak punktującej czołówce na trzy mecze przed końcem zajmujemy miejsce poza podium, nie mówiąc o liderowaniu. Oczywiście inni też są beznadziejni, ale nie porównujmy możliwości i potencjału Jagi czy Śląska do nas. Dla nich to sukces że w ogóle są w czubie. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 13 godzin temu, *.mm.pl W to mistrzostwo to wierzył chyba tylko lichwiarz mioduski i jego korpo złodzieje odpowiedz

Jot - 14 godzin temu, *.centertel.pl Mioduski po raz kolejny zrobił ten sam błąd jaki popełnił zwalniając Magierę. Najpierw zrobił mu wyprzedaż, potem zwolnił za brak wyników. Tej zimy pozbył się dwóch kluczowych graczy ze środka pola i nikogo o podobnych parametrach nie kupił a potem wywalił trenera.

Kolejny błąd jak za zaciągu Jozak/Klafurić - po zwolnieniu jednego trenera zatrudnia człowieka bez doświadczenia i tak samo jak poprzednio zespół gówna gra. Co będzie z obecnym trenerem to wszyscy wiedzą. To samo co z 11 poprzednimi i równie szybko co z Klafuriciem...

Długi rosną, wyników nie ma. Idiota dalej za sterami... a na kolejny sezon jest już nadzór finansowy... brawo dla tego gołodupca !!! odpowiedz

Legiak83 - 13 godzin temu, *.com.pl @Jot: tylko że wtedy Klafuric dostał samograja, piłkarze się spięli i sami zdobyli MP i PP. Teraz to jest szrot i szykuje się niewiele lepszy sezon co dwa lata temu. Obstawiam 5 lub 6 miejsce. odpowiedz

ja1916 - 12 godzin temu, *.. @Jot: jeszcze dodałbym tylko do Klafurica i obecnego trenera - Marka Gołębiowskiego odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl Też mi odkrycie. Po Radomiaku ktoś jeszcze w ogóle o tym myślał? odpowiedz

R. - 22 godziny temu, *.chello.pl Od czasów Jerzego Kopy nie graliśmy takiej padaki jak w tej rundzie. odpowiedz

Dariusz - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Bardziej obawiam się, że skończymy sezon na 9 miejscu. odpowiedz

a ja myślę że będzie inaczej - 23 godziny temu, *.cityconnect.pl po zakończeniu sezonu loczek opłaci kogoś z pzpn (kogos kuleszo poddobnego- warunek by miał okulary i mógł też powiedziec ze przeciez cała polska widziała) i pod lupę wezmą super wyniki a w tym jagę która daje cracovii utrzymanie (ta pozniej to trwoni w puszczy ale znów wykopuje z pucharów górnik, "kasa misiu liczy się kasa a nie jakieś puchary biedronki", i zaraz śląska który dał się wyruchać ruchowi (tyle to pewnie nawet dewizówki w PRLu nie brały) i po analizie i anulowaniu wyników wyzej wy....nych MISTRZEM ZOSTAJE LEGIA! Której kibice przypominają że MISTRZA PRZY STOLE TO JA PIE... w razultacie czego rezygnują z tytułu i mistrzem zostaje wrońska ladacznica której pier...ie w kolejarza przy stole już weszło w nawyk i trenerem roku zostaje PATAJ. To jest pewne (śmiechy są wysoce nie na miejscu) gdyż podejrzałem obraz z kryształowej puli naszego eksportowego CZARNOSWIDZA JAJKOWSKIEGO. i na koniec piosenka sezona "świergolą skowronki że znów d... dała amica wronki" NARA odpowiedz

Hmm - 11.05.2024 / 21:29, *.160.150 No i dobrze ,może się obudza i zrobią jakieś zmiany ,jeszcze pusty stadion byłby ok ale widzę że barany kupują bilety,oby bez pucharów ,z resztą szanse marne na szczęście odpowiedz

wojti - 11.05.2024 / 21:17, *.inetia.pl Kibicuje Legii od 1993 roku i napisze tyle iż mam nadzieje że jutro wygra.....kolejarz....dość już tych poniżeń.....Kiedyś nogi latały każdemu kto miał grać z Legią....dziś jest odwrotnie.....spieprzyli wszystko co było do spieprzenia....masakra jakaś.....Feio za Runiaicia na kilka kolejek przed końcem sezonu...z całym szacunkiem do Jacka ale trzeba być kompletnym debilem by tak zrobić no chyba ze to lewa kasa i tak miało być....Alex Ferguson był trenerem MU 27 lat ....mimo iż nie było kolorowa....jak trener może coś osiągnąc jak ma szanse na kilkanaście meczów a potem zmiana....polska ekstraklapa jest tak...z....na...że aż szkoda się więcej rozpisywać.....pozdrowienia dla kibiców ....od kibica z Legnicy....

odpowiedz

Si - 22 godziny temu, *.161.162 @wojti: nigdy nie będę kibicował żeby Legia przegrała. Redakcjo zmiencie tytu. Powinien być Legia nie będzie mistrzem w tym roku. odpowiedz

Jacuś - 11.05.2024 / 21:15, *.centertel.pl Szef powiedział żeby mistrza nie robić bo chłopakom później premie duże trzeba płacić.

Powiedział mi: Jacku Ty to jednak robote robisz bo u mnie wszystkie statystyki w excelu swięcą na zielono! Jak nigdy wcześniej! odpowiedz

Hiszpan - 11.05.2024 / 20:52, *.telnaptelecom.pl Zieliński na Zagłębiu będziesz dojezdzany 90 minut. Szykuj się

odpowiedz

magoo - 11.05.2024 / 20:34, *.orange.pl Dariusz no może już starczy ? odpowiedz

13 - 11.05.2024 / 20:13, *.129.106 Kufel przestrzelił. Jeszcze 2 miejsce możliwe. Mimo tej padaki w Legii trzymam kciuki za 2 ostatnie mecze i remisy górnika i pogoni. odpowiedz

Tymon - 11.05.2024 / 19:54, *.centertel.pl Loczek mistrzem świata!!!! odpowiedz

Muchito - 11.05.2024 / 19:50, *.centertel.pl Coś takiego... odpowiedz

Hiszpan - 11.05.2024 / 19:47, *.play-internet.pl Pucharów też brak. odpowiedz

Wolfik - 11.05.2024 / 19:39, *.mm.pl To akurat było wiadome już od dawna. Jak się nie wykorzystuje szans które kilka razy stwarzali nam sami rywale to nie może dziwić. Po meczu z Radomiakiem sezon praktycznie się zakończył. odpowiedz

Wyrwikufel - 10.05.2024 / 09:31, *.netfala.pl Wiem, że większość kibiców Legii jest załamana po ostatnich występach naszych gwiazd, ale... jest światełko w tunelu. Mianowicie w piątek zebry wygrają na wyjeździe z kiełbasiarzami. W sobotę wszystkie wyniki padną pod Legię czyli hanysy ulegną Stali, diskopolowcy dostaną łomot od scyzorów, a medale podzielą się punktami z paprykarzami. W niedzielę posrański łach zostanie zmiażdżony przez Legię zarówno na boisku jak i na trybunach. W takim układzie w ostatnich dwóch kolejkach gramy o mistrza Panie i Panowie! Jazda z k...mi! odpowiedz

Stanisław - 10.05.2024 / 10:24, *.net.pl @Wyrwikufel: A mama wie, że ćpiesz? odpowiedz

Sarcastico - 10.05.2024 / 18:16, *.inetia.pl @Wyrwikufel: Przeczytaj to w niedzielę po 19 ;)

odpowiedz

L - 10.05.2024 / 22:59, *.aster.pl @Sarcastico: ja pier... chlop co tydzien trolluje piszac to samo albo traktuje to jako klątwe/tradycję kolejkową i co tydzien jakies lamusy mysla, ze to na serio i go pouczaja. A najlepsze jest to, ze typ trafia z przewidywaniami czesciej niz ludzie typujacy na serio, bo cala czolowka przegrywa co kolejke :DDD odpowiedz

Sarcastico - 11.05.2024 / 00:09, *.inetia.pl @L: Jeszcze jest drugi ananasek nawet lepszy. Podpisuje się olew. Ale to podejrzewam jest ktoś z działu marketingu. odpowiedz

Chłopaki nie płaczą - 11.05.2024 / 00:38, *.autocom.pl @L: Bez kitu, co za łby, ale tutaj większość się spina jak psie jajca. Jak widać polskim chłopakom od lat brakuje luuuuuuzu odpowiedz

Łukasz - 11.05.2024 / 00:44, *.autocom.pl @Wyrwikufel: Jeśli Legia w tym roku zgarnie mistrza to ta liga jest oficjalnie do postawienia w stan likwidacji odpowiedz

Arek - 11.05.2024 / 15:40, *.tpnet.pl @Chłopaki nie płaczą: coś w tym jest. Żeby o byle gówno się spinać, jak nic masz rację. odpowiedz

Kozioł - 11.05.2024 / 16:37, *.t-mobile.pl Wszyscy ćpią! odpowiedz

WdW - 11.05.2024 / 17:08, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: wystarczy ze Legia wygra 6-0 i wtedy będziemy mieli 12 punktów dzielone na 2 czyli 6 a potem to juz z górki odpowiedz

FOREVER LEGIA - 10 godzin temu, *.play-internet.pl @Stanisław : Pewnie,że wie-przecież razem dają w gary... odpowiedz

