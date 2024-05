Na stadionach: Władcy Podziemia

Środa, 8 maja 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Finał Pucharu Polski pomiędzy Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków był najważniejszym kibicowskim wydarzeniem ostatniego tygodnia w naszym kraju. Fani obu ekip przyjechali do stolicy w kilkanaście tysięcy, z licznym wsparciem zgód. Ultrasi zaprezentowali oprawy, których rozmiary są zdecydowanie większe względem tych, które dotychczas przygotowywali na swoich stadionach.



Fani Pogoni mieli najpierw wiele pretensji do sędziego, ale po meczu swoją złość skierowali przede wszystkim w stronę piłkarzy, którzy przegrali z zespołem z niższej klasy rozgrywkowej. Podobnie zresztą było na poniedziałkowym meczu ligowym w Szczecinie.









Na mecz ŁKS-u ze Śląskiem wrocławianie przyjechali w 730 osób z oprawą. Na wyjeździe w Mielcu ultrasowała Jagiellonia. Bardzo dobrą oprawę ("Władcy podziemia") na meczu z Rakowem zaprezentowali ultrasi Zagłębia Lubin. Pirotechnikę w Grodzisku Wlkp. odpalili widzewiacy. Kibice Lecha na Stadion Śląski weszli dzięki uprzejmości Ruchu. Oprawę "Strangers are not welcome" pokazała Wisła Płock na meczu z Motorem.







Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Radomiak Radom (1500)

Ponad 26 tys. kibiców na meczu przyjaźni przy Łazienkowskiej. Radomiak przyjechał w 1500 osób i zajął miejsca wraz z legionistami na Żylecie, tam też wywieszając swoje flagi. Doping typowo zgodowy, dopiero pod koniec spotkania, wobec wysokiej porażki piłkarzy (0-3), fanatycy zaczęli "jechać" z właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim, dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim oraz piłkarzami.



ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław (730)

Wrocławianie przyjechali do Łodzi pociągiem specjalnym. Zaprezentowali oprawę, na którą składały się transparent "Dziś zadymić mają w planie Wrocławianie", 300 flag na kijach oraz 250 ogni wrocławskich. Śląsk obecny w 730 osób, w tym symboliczne delegacje Lechii (5), Motoru (4), Miedzi (4) i Opavy (5). Na trybunach łącznie niespełna 7,2 tys. kibiców.



Warta Poznań - Widzew Łódź ()

Dobra liczba widzewiaków na wyjeździe do Grodziska Wlkp. Zaprezentowali flagi na kijach, odpalili kilkanaście rac i wystrzeliwane świece dymne w barwach.



Stal Mielec - Jagiellonia Białystok (500)

Białostoczanie weszli na sektor gości w 500 osób, bowiem Stal zwiększyła dla nich pulę wejściówek (zajęli także część bufora). Zaprezentowali malowaną sektorówkę "We can't wait", podświetloną pirotechniką, a nad nią odpalili kilkanaście rac.



Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa (405)

Gospodarze z bardzo dobrą oprawą na meczu z Rakowem. Zaprezentowali sektorówkę przedstawiają diabła z górniczą lampą, transparent z płomieniami oraz podświetlane pirotechniką foliowe sektorówki z hasłem "Władcy podziemia". Raków przyjechał pociągiem specjalnym w 405 osób i wywiesił w klatce 6 flag. Przyjezdni zaprezentowali racowisko.



GKS Katowice - Stal Rzeszów (316)

Fani Stali w obie strony podróżowali z przygodami - mieli awarie autokarów. Przyjechali w 316 osób z jedną sporą flagą. Przeżyli porażkę piłkarzy aż 0:8.



Ruch Chorzów - Lech Poznań (277)

Niespełna 15 tys. fanów obejrzało spotkanie Ruchu z Lechem na Stadionie Śląskim. Niestety, mecz stracił wiele na atrakcyjności z powodu zamkniętego sektora gości. Lechici co prawda pojawili się na trybunach - 277 poznaniaków z flagą zasiadło na sektorach Ruchu - ale oczywiście liczba poznaniaków byłaby zdecydowanie większa w normalnych okolicznościach.



Korona Kielce - Piast Gliwice (172)

Ponad 12 tys. Koroniarzy na meczu z Piastem. Gliwiczanie przyjechali w 172 osoby, w tym GKS Jastrzębie (15) z trzema flagami.



Pogoń Szczecin - Puszcza Niepołomice (60)

Na poniedziałkowym meczu wyraźnie niższa frekwencja, na co wpływ mógł mieć także przeciwnik, ale i wynik finału PP. Spotkanie z Puszczą obejrzało 13,5 tys. fanów. Podczas rozgrzewki Portowcy wywiesili transparent "Wstyd k...a!!!" oraz rzucili w stronę murawy paczkę pieluch. Później wywiesili jeszcze jeden transparent skierowany do piłkarzy - "Czy jesteście w stanie odbudować nasze zaufanie?".



Cracovia - Górnik Zabrze (-)

Przyzwoity młyn Cracovii. Fanów gości brak.



Niższe ligi:



Wisła Płock - Motor Lublin (281)

Motorowcy przyjechali do Płocka w 281 osób, w tym Śląsk (2) z dwiema flagami. Gospodarze z oprawą - transparentem "Stangers are not welcome" oraz malowaną sektorówkę".



Finał Pucharu Polski:



Pogoń Szczecin - Wisła Kraków

Ponad 46 tys. kibiców obejrzało finał Pucharu Polski na stadionie Narodowym w Warszawie. Kibice Pogoni i Wisły otrzymali po ponad 12 tys. wejściówek na trybuny za bramkami, a kolejne grupy fanów wykupiły miejsca na sektorach neutralnych. Pogoń zaprezentowała kartoniadę "PS 1948" + transparent "W naszych sercach zawsze Pogoń jest", a później malowaną sektorówkę z Gryfem z czapką kapitańską, transparent "Nasz charakter siłą jest" + racowisko. Później rozciągnęli swoją wielką sektorówkę "Pogoń", a poniżej machali flagami na kijach i odpalili race.

Wiślacy zrobili oprawę - kartoniadę "Wisła!", transparent "Pierwsi zdobywcy Pucharu" i malowaną sektorówkę przedstawiającą dawnych wiślaków, którzy wywalczyli trofeum. Kolejna prezentacja to transparenty tworzące hasło "Fundament tego klubu", malowana sektorówka przedstawiająca Atlasa niosącego głaz z białą gwiazdą i napisem "Kibice Wisły", a całość uzupełniły race. Kolejna oprawa to malowany transparent w barwach klubowych - "Viva la Wisła!", świece dymne w barwach. Obie ekipy odpaliły oczywiście sporo pirotechniki, choć co najmniej drugie tyle stracili na bramkach. Fani obu ekip wspierani przez swoje zgody. Po stronie Pogoni m.in. Kotwica, Dynamo Berlin, Feyenoord i chorwacki Osijek.

Po meczu wiślacy świętowali niespodziewaną wygraną ich piłkarzy i jednoczesny awans do europucharów - feta miała później miejsce także na krakowskim rynku. Z kolei Portowcy przeprowadzili z piłkarzami "rozmowę wychowawczą".



Wyjazd tygodnia: Kilkanaście tysięcy fanów Pogoni Szczecin i Wisły Kraków na stadionie Narodowym

Oprawa tygodnia: Choreo Pogoni i Wisły Kraków na finale PP



Legia Warszawa na meczu z Radomiakiem Radom:









Pogoń Szczecin na finale PP z Wisłą Kraków:













Wisła Kraków na finale PP z Pogonią Szczecin:

















Ruch Chorzów na meczu z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:





Zagłębie Lubin na meczu z Rakowem Częstochowa:









Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:









Korona Kielce na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Cracovia na meczu z Górnikiem Zabrze:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:











Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):











Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:











Pogoń Szczecin na meczu z Puszczą Niepołomice:







Wisła Płock na meczu z Motorem Lublin:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Wisłą Płock:





Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Lechia Gdańsk na meczu z GKS-em Tychy:





GKS Tychy na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Falubaz Zielona Góra na meczu ze Stalą Gorzów: