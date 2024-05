Gorące dni przy Łazienkowskiej

Komentarze (24)

FOREVER LEGIA - 11 minut temu, *.play-internet.pl Czytam te Wasze komentarze i jest dokładnie tak jak mówiłem już dużo wcześniej.Jacek Zieliński został "zakontraktowany" przez mioduskiego tylko po to,żeby być "piorunochronem" dariusza lokowanego.Dariusz dobrze wiedział,że Jacek Zieliński jest ikoną naszego klubu i prawdziwym kibicom ciężko będzie Go opluwać,ze względu na zasługi,więc sam usunięty w cień,kręcąc swoje lody,wystawił pana Jacka na pierwszą linię frontu,wiedząc,że trochę czasu minie,zanim co bystrzejsi się zorientują,że "coś tu qrva nie gra".Ci mniej rozgarnięci wyzywają Jacka Zielińskiego za "nietrafione decyzje",a Ci,co trochę zdrapią wierzchnią warstwę lakieru,zobaczą pod nią......uśmiechniętą twarz dariusza mioduskiego...Cóż,dajecie się wodzić za tzw nos mioduskiemu i jego zausznikom (zapewne wśród NaS też są).............i to jest qrva dramat...... odpowiedz

Edek - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Wszołek powinien zostać grającym dyrektorem sportowym :) odpowiedz

łajdak - 23 minuty temu, *.orange.pl Pewne info Legie kupuje L'Oréal Professionnel kosmetyki do włosów pudel ma wystąpić w reklamie nowego specyfiku na bujne loki odpowiedz

FOREVER LEGIA - 27 minut temu, *.play-internet.pl Jak raz dasz się oszukać,to znaczy,że jesteś łatwowierny i ktoś to wykorzystał.Jak drugi raz ta sama osoba Cię oszukała-toś debil.A mioduski was oszukuje już 7(?)raz-to jak takich ludzi określić???. odpowiedz

Andrzej - 29 minut temu, *.plus.pl WON ZIELIŃSKI, WON Z LEGII

Klamca, niszczyciel, bez honoru. HAŃBA

Rosolek miał być jednym z najlepszych Legionistów, nie było transferow bo młodzi mieli grac, kontrakty miały być już dawno ustalone ITD odpowiedz

Uyuu - 40 minut temu, *.telnaptelecom.pl Zieliński przeproś za zgraję piłkarskich prymitywów których zakontraktowałes i poddaj się do dymisji. odpowiedz

Piter - 57 minut temu, *.centertel.pl Najważniejsze aby zarząd potwierdził, że dla nas liczy się tylko mistrzostwo ! odpowiedz

ooon - 57 minut temu, *.com.pl jak ma być w tym klubie dobrze, skoro co rundę sprzedajemy więcej dobrych grajków niż kupujemy. a jak nie idzie to wywala się trenera. i tak w kółko. kto tak robi w XXI wieku? tu nawet Mourinho ch ja zrobi jak sama polityka zespołu jest rodem z Wyższej Radzieckiej Szkoły Zarządzania odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Niejednoznaczne wpisy? Przeciez one sa jednoznaczne. Josue dowiedzial sie oficjalnie, ze nie chca przedluzyc kontraktu, wiec napisal, ze Legie kocha, ale ludzi zarzadzajacych nie szanuje. To zwykly płacz goscia z wielkim ego, ze to z niego zrezygnowano. Normalna sprawa, nie wiem skad ten szok.



A na tym spotkaniu powinno byc postanowione jedno. Dajesz kase, Dareczku, albo sprzedaj klub i nie rob z niego przecietniaka. To, ze dales Herrze i Zielinskiemu wladze nie spowoduje, ze wrocimy na szczyt bo oni ze swoich pieneidzy dobrej kadry nie zrobią. Albo w jedna albo w druga. Albo dajesz kase, albo mowisz, ze nie masz i sprzedajesz klub. Ludzie, jak nie maja kasy na utrzymanie swoich bisnesow to ich nie prowadza, a nie czekaja az sie rozleci, albo tkwia w tym, zeby podbijac sobie ego plakietka: wlasciciel klubu. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl 21 godzina a Jay-Z jeszcze w Legii co jest qwa???? odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl LEŚNODORSKI WRÓCI !!!! odpowiedz

25 ml.euro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czego tu wymagać jak panowie Byli właściciele pokłócili się między sobą po lidze mistrzów ,Dziadostwo mentalne!! odpowiedz

Nono - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zieliński odejdź. Nie rób smrodu. Potrzeba przemyślanej polityki transferowej o której nie masz pojęcia. Wybór Fejo też słaby. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Nono: a co ci da odejscie Zielinskiego jak nastepce zatrudni ci Mioduski? Moze ciebie wezma skoro ty juz wiesz, ze Feio zly, Zielinski nie ma przemyslanej polityki. Jak mozna powiedziec w ogole, ze trener slaby jak go w ogole nie znasz. Kto jest dobrym trenerem wg ciebie? Ten, kto ma dluga tabelke na wikipedii? odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Już widzę te ogromne zmiany po kluczowym spotkaniu zarządu. Wyjdą nam bokiem jak co roku będą, szumne zapowiedzi transferów kogo to oni będą chcieli sprowadzić i wyjdzie jak zawsze Znowu nasciaga Zieliński takie gwiazdy że ojoj ojoj. Liga będzie nasza jeszcze przed rozpoczęciem sezonu a skończy się tak że będą nas laly takie potęgi piłki kopanej jak Korona Puszcza i inni.

Taka to będzie ta WIELKA LEGIA na kolejne lata prezesa Mioduskiego!!!!!!

odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zostawić Josue, wyj… całą resztę od góry do dołu, zostawić tylko sprzątaczki, bo ktoś musi te gufno wynieść na smietnik odpowiedz

Ajajaj ITI - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Idziemy do 4 ligi ... już jesteśmy niewypłacalni nie stać nas na nic i na nikogo odpowiedz

Olo - 48 minut temu, *.chello.pl @Ajajaj ITI : Spokojnie, PZPN nie da spaść Legii w taki sposób. odpowiedz

DB13 - 1 godzinę temu, *.inter-plus.eu Nie przedłużenie Josue to skandal. Zieliński won!!!! odpowiedz

L - 57 minut temu, *.aster.pl @DB13: nieprzedluzania kontraktu to najlepsza decyzja. Gosc nie biega, jest juz stary, wszystko musi byc oparte na nim i dlatego gramy jak gramy. Jak chcesz zeby calyz espol byl uzalezniony od JEDNEGO pilakrza to ci gratuluje. Wlasnie dlatego gramy taki syf jaki gramy. Jestem pewny, ze po odejsciu Josue bedziemy grac znacznie lepiej bo wiecej pilakrzy wezmie odpowiedzialnsoc na siebie a obecnie kazdy ma w du.., podaje do Josue i niech sie on martwi. Josue tu byl 3 lata i co wygralismy? odpowiedz

Kamil - 56 minut temu, *.99.123 @DB13:

Weź skończ… robi z siebie Ronaldo, a wyjdzie mu asysta „stadiony świata” raz na 87 zagrań. Macha tylko łapami i nic więcej, nie tacy piłkarze odchodzili. Moim zdaniem chłop tylko psuje atmosferę i robi szum odpowiedz

Bili - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dobry zawodnik tylko nie ma z kim grać i dlatego odejdzie

A my będziemy się kopać po czole z Kapustką odpowiedz

Danielo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com @Bili: rosołek pomoże odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Strach się bać jak nieudolny kudłacz będzie wprowadzał swoją setną wizję prowadzenia klubu. Paranoja. Mioduski won z Legii. odpowiedz

