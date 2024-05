Gorące dni przy Łazienkowskiej. Josue odchodzi

Komentarze (105)

Jurand - 7 minut temu, *.plus.pl W tej sytuacji trzeba wziąć młodych że szkółki. Starych aut odpowiedz

Paco - 20 minut temu, *.190.43 Dziękujemy za piękne chwile Josue. Szkoda ze nie miałeś z kim grać odpowiedz

qwerty - 28 minut temu, *.t-mobile.pl i bardzo dobrze odpowiedz

Cezar. - 39 minut temu, *.centertel.pl Spotkanie nieudaczników,którzy udają,że zależy im na sukcesie firmy w której pracują i ja reprezentują,a tak naprawdę chodzi tylko o kasę i konta bankowe,, żenada.przrgrali wszystko, powinni odejść,ale tego nie zrobią i będą mydlili oczy kibiców, tak jak ,że zmianą trenera,bramkarza itd.itp odpowiedz

Darek - 5 minut temu, *.chello.pl @Cezar.: Dokładnie. Ludzie, którzy od lat niszczą klub teraz kolejny raz wezmą się za jego naprawę. odpowiedz

77/82 - 44 minuty temu, *.chello.pl Całe szczęście, że ROSOŁEK zostaje! Co byśmy bez niego zrobili? Hmm, może zaczęlibyśmy w końcu grać i strzelać gole? A na co to komu, komu to potrzebne... Dobrze, że mamy kozła ofiarnego Josue. Najpierw Kosta, potem on, kogo następnego poświęci Zieliński, żeby ratować swoją d*? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wiem jak to zabrzmi ale może poprostu w tym klubie jest za dużo legionistów znających się na swojej robocie ale nie na miarę Legii Warszawa



Jacek Zieliński- dyrektor conajmniej dostateczny



Arek Malarz-odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy którzy są również dostatateczni w tym sezonie



Marcin Rosolek- no chyba wszyscy to wiemy że miałby problemy z wywalczeniem miejsca w ŁKSie a co dopiero gra w Legii..... odpowiedz

Kamień - 46 minut temu, *.chello.pl @Alan: Ty masz problem z byciem chociażby sympatykiem Legii... Kto to jest Marcin Rosołek??? odpowiedz

Tarch(L) - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl Po jaką cholerę chcą przedłużać kontrakt tego drewniaka (i starego dziada) Pekharta? Wytłumaczcie mi proszę bo nie mogę tego pojąć. odpowiedz

XXXX - 11 minut temu, *.play-internet.pl @Tarch(L): Bo gracz ma swoje lata /nie ma ofert j/est wysoki i bedzie grał za frytki

jak i reszta która podpisze te kontrakty. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.chello.pl Życzę Wam Wszystkim spadku do I Ligi. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.129.91 Już wiem!!! To spotkanie nie będzie dotyczyć rozwoju Legii a ratowania budżetu który był oparty o trenera i puchary. Trenera nie ma i pucharów na razie też nie ma. Więc każdy kto coś zarabiał wypad, Niezgoda i Liqu wrócą i dojedziemy ten sezon. Na 4/6 miejscu. odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Szkoda tylko, że te strategiczne decyzje podejmować będą znów te same osoby. Najpierw powinno nastąpić rozliczenie poprzednich strategicznych decyzji. Ja nie spodziewam się niczego rozsądnego. Oczywiście z punktu widzenia kibica, bo zarządzający klubem mają najwyraźniej inne priorytety. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Roma:

"Bogusław Lesnodorski zarządzał Legią w sposób intuicyjny wręcz ręczny i tu są potrzebne moje kompetencje strategiczne" Dariusz Mioduski odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jędrzejczyk to rozumiem za ćwierć tego co miał płacone i do rezerw, Pekhart podobnie. Jeśli to mają być ludzie stanowiący siłę podstawowego składu, to nie ma o co pytać i oczekiwać czegokolwiek dobrego odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedy bedzie u Nas stabilizacja,za jedych nieudaczników przychodzą następni.Mioduski nic się nie uczy,raczej cofa. odpowiedz

Spox.i - 2 godziny temu, *.chello.pl Powinien być pusty stadion dla Miodusa.. jedynie zawieszony transparent " To że jesteśmy w d... to wiemy problem jest w tym że zaczynamy się w niej urządzać" odpowiedz

skrzat - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co roku jakaś rewolucja,żygac się chce.Tu rewolucje nic nie pomoga musi być zmiana właściciela.Leśny wróć.... odpowiedz

Kobo(L)t - 3 godziny temu, *.banctec.se Idealnie, w nowym sezonie laga na Pekharta... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kobo(L)t: Tańszy niż Josue. Oto cała filozofia klubu.

Musimy sprzedawać tych lepszych by było na wypłaty dla tych słabych. odpowiedz

tylkoLegia - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski Zieliński WYPAD z Legii !!!

odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Zielinski wspanialy pilkarz ale totalny nieudacznik jako dyrektor. A co do Mioduskiego to juz brakuje slow. odpowiedz

LEGIONISTA - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de To jest naprawdę amatorka... Broniłem pana Jacka ale jego czas się już ewidentnie skończył przy Ł3.



Mnóstwo błędnych decyzji...



Jak się okazuje zatrudnienie Feio nic kompletnie nie zmieniło więc strategiczne pytanie po co było zwolnić Koste?

Tylko dlatego, że krytykował zarząd w mediach mówił o słabej kadrze i domagał się transferów ?



ZIELIŃSKI podjął zbyt pochopną decyzję.



Bo tutaj potrzeba stabilizacji a nie rewolucji co sezon.

Obiektywnie patrząc praca Kosty była dobra.

Wystarczyło dokończyć sezon mimo wszystko. Zostawić najlepszych w tym Josue. Przeprowadzić kilka transferów w lecie bo tragicznie nie wygladalismy tylko brakowało jakości. Wystarczyło tylko wzmocnić się latem a tutaj osłabiamy się tylko...

Szkoda gadać zrobią rewolucję i na jesieni będą tłumaczenia, że w lecie dokonaliśmy rewolucji w składzie i potrzeba czasu.

Moim zdaniem to co się dzieje obecnie jest dużym krokiem wstecz

odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.129.91 @LEGIONISTA : i tu masz rację. Ale czasu nie cofniemy. Wg mnie fajnie mieć nowego trenera, ale nie na 6 meczy przed końcem sezonu, to raz. Dwa, że Kosta sabotował mecze... Więc trochę stanę za Zielem. odpowiedz

@Cat - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zobacz jeszcze raz mecz z Radomiakiem, nie bronię Guala ale z 5-6 razy wychodził na wolną pozycję i Josue za każdym razem kółeczko robił, ma dobre podanie, czasami strzał, ale niesamowicie zwalnia grę. I co jeszcze jedno na tyle stałych fragmentów policz ile bramek mamy po rzutach różnych a ile Josue ich wykonuje odpowiedz

PLBBOY - 3 godziny temu, *.inetia.pl Brawo! Pozbądźmy się wszystkich, którzy potrafią grać w piłkę i zastąpmy ich takimi jak Dias. Super. odpowiedz

Qbex - 4 godziny temu, *.edu.pl Wniosek: najlepszemu zawodnikowi się dziękuje...średniakom przedłuża kontrakty....za rok środek tabeli i pytanie: co poszło nie tak?? odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Josue ma wysoki kontrakt, a tu się przecież trzeba szykować do kolejnego zaciskania pasa, żeby utrzymać jakoś pozostały, z roku na rok marniejszy skład. odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.4.149 to będzie narada właściciela z prezesem odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl A Zieliński do Suwałk albo Dębicy. odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.129.107 1. Wielka decyzja powinna dotyczyć opublikowania pełnej doktryny strategicznej rozwoju Legii Warszawa wraz z celami operacyjnymi na co najmniej 10 lat. Autorstwa Dariusza Mioduskiego. I na tej podstawie powinniśmy rozliczać.

2. Ważna decyzja powinna dotyczyć Akademii. Jeśli nie są w stanie dostarczyć piłkarzy w wieku 18 lat którzy trenują tam od 8 lat, do 1 ligi polskiej podstawowego składu, należy przeprowadzić gruntowną rewolucje zaczynając od pełnych czystek i rozbijania układów.

3. Ważna decyzja to opublikowanie budżetu na transfery na nowy sezon i przyjęcie nowej doktryny transferowej. Przede wszystkim wyp... wszystkich odpowiedzialnych za transfery do klubu, bo nikt nie przyszedł co zrobił różnice. Może Gual się obudzi, może Morishita jest ok, reszta transferów to jakaś padaka.

4. Ważna decyzja to Trybuny. Każdy wie że jest układ z Mioduskim. Dlatego po spełnieniu 3 powyższych punktów mamy jasność kto co i jak. I wtedy możemy reagować na Trybunach. Jeśli Doktryna jest jasna, mamy punkt wyjścia kiedy robić pusty stadion. Jeśli natomiast obecna porażka to nie wina tylko Mioduskiego a doktryna wskazuje jasny kierunek, wtedy należy się wstrzymać z pełnym protestem. Należy rozumieć sytuację klubu a nie niszczyć klub. odpowiedz

Legia-79 - 2 godziny temu, *.plus.pl @13 : Witam, a ja nie wiem, jaki jest układ z mioduskim, możesz mi powiedzieć ? Pozdrawiam. odpowiedz

Urs72 - 5 godzin temu, *.chello.pl Do Miodka i Zielka : Zbierajcie wszystkich zawodników którym w Czerwcu kończą się kontrakty lub chcą wrócić na Łazienkowska za darmoszke ........wtedy Będzie Ekipa Ligę Mistrzów odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Pusty stadion do końca sezonu. odpowiedz

Eklapa - 3 godziny temu, *.orange.pl @(L): czyli na jednym meczu... odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @Eklapa : hehe słusznie :D no to do oporu. odpowiedz

(L)ookson - 5 godzin temu, *.chello.pl Mnie uczyli, że strategia i jej efekty to tak 3-5 lat. A tutaj mowa o strategii za 2-3 miesiące. Brzmi raczej jak pożar w burdelu, a prawdopodobnie wystarczyło dać trenerowi dograć sezon do końca. odpowiedz

Micha - 5 godzin temu, *.interwan.pl Ja tam Josue lubię, ale zwróćcie uwagę na jeden fakt: odkąd jest w Legii, nie możemy odzyskać mistrza ???? odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @Micha: To nie wina Josue tylko tego, że za mało jest w Legii takich zawodników jak Josue, a za dużo takich, jak Charatin, Dias, Zyba, Baku itd.

odpowiedz

Piotrek Ochota - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Będzie posiedzenie niczym w KPRM: miodousty przedstawi swoją "wizję", Bardzo Ważni Ludzie przytakną , do mediów pójdzie korpomowa, a degrengolada jak była, tak będzie. odpowiedz

ja - 6 godzin temu, *.play-internet.pl mioduski WON odpowiedz

GT - 7 godzin temu, *.126.174 Na początku maja podejmuje się strategiczne decyzje odnośnie przyszłego sezonu !!Tak to można zarządzać straganem z warzywami, a nie dużą firmą. odpowiedz

Greg - 4 godziny temu, *.166.113 @GT: to kiedy maja rozmawiać i podejmować decyzję? odpowiedz

GT - 4 godziny temu, *.orange.pl @Greg:miałem na myśli STRATEGICZNE decyzje, czyli dotyczące długofalowego planu. Bo wygląda, że takowego brak. Zgadza się, że rozmawiać i podejmować decyzje trzeba na bieżąco, ale powinny dotyczyć ewentualnych korekt w planie wieloletnim. odpowiedz

Domel - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Greg:

najlepiej u sowy, po pijaku ;)

w internecie takich darmowych informacji nie udzielamy, bo jeszcze te chochsztaplery przeczytają i będą o włos lepsze.

odpowiedz

Rytm - 7 godzin temu, *.centertel.pl Strach się bać. Ponoć napadtnik, który nie strzela goli (Pekhart) dostał propozycję kontraktu, to samo obrońca, który zawala mnóstwo goli (Ribeiro).

Zarządzajacy to po prostu chyba idioci. Niech jeszcze Jacuś Morishitę wykupi za milion euro, bo taki podobno ma pomysł.

Niepoczytalni ludzie. odpowiedz

Franio - 7 godzin temu, *.tpnet.pl A my spiewajmy maciek rosolek...

Toz to akceptacja tego co sie dzieje. Dodajmy jeszcze darek mioduski....

Jak corwa mozna patrzyc na to i jeszcze akceptowac. Trzeba byc nie tylko masochista ale tez bezmózgiem odpowiedz

Adam - 9 godzin temu, *.plus.pl Buk decyduje o wynikach w tej śmiesznej lidze. Skompromitowany PZPN, nieudolni właściciele, z d... wzięci dyrektorzy przepalający nie swoją kasę na zagraniczny szrot, słabi trenerzy, kopacze kopiący się po czołach i ślepi sędziowie są tylko dla odwrócenia uwagi. ;-) odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.129.107 @Adam: niestety muszę się zgodzić. Postawiłem bańkę u 20 różnych buków na 100 różnych słupów i mam dziś 6 baniek... Jeden mecz. Kapucha załatwił czerwo do pary z sędzią, bo dla mnie to sporny był, i tyle. Teraz jeszcze weźcie sobie kalendarz buka z ostatniego sezonu i sami zobaczycie jakie stawki były na jakich meczach... Izi pizi. odpowiedz

Darek - 11 godzin temu, *.chello.pl Josue słaby niech odejdzie. Priorytetem powinno być przedłużenie kontraktu z Rosołkiem na 5 lat. Jeżeli strzelał by też karne myślę, że zakręcił by się w granicach 10-12 goli w 5 lat.



A tak poważnie to co oni sobie mogą pogadać?

Mioduski liczy kasę z biletów i wychodzi na to, że mu się zgadza. Zieliński przegląda parametry kopaczy i też wszystko jest na najwyższym poziomie. Trener amator dostając pracę w Legii. Na dzień dzisiejszy złapał pana Boga za nogi więc nigdzie się nie wybiera. Stado kopaczy kopie się po czołach ale na koncie się zgadza więc też nigdzie się nie wybierają. Chwilę pogadają, coś zjedzą, coś wypiją. Skutkiem tych rozmów będzie sprowadzenie dwóch bezrobotnych z Afryki. Z wypożyczenia wróci Baku, Strzałek i Kobylak. Do tego dorzucą kilku młodych z akademii dla których trzecia liga to za wysokie progi.

Jacek Zieliński opowie nam kilka bajek w swoim stylu i nowy sezon kolejny przejściowy można zacząć.

Jak nie będzie jakiś konkretnych działań wśród nas kibiców to nic się tu nie zmieni. Albo wywozimy zarząd na taczkach albo możemy sobie pokrzyczeć na trybunach na właściciela i za dwa tygodnie znowu przynieść mu grzecznie pieniążki w zębach.

W kilka tysięcy dali byśmy radę ich wywlec z gabinetów. Inaczej godzimy się na coraz słabszą drużynę. I nic się tu nie zmieni. A jak się zmieni na lepsze to rundę góra dwie i od nowa wyprzedaż drużyny. odpowiedz

R2 - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Legia jest zakładnikiem wyniku i tu się ceruje żeby były puchary

W tym sezonie ich nie będzie więc grać młodymi, wybrać najlepszych dokupić paru ambitnych i stworzyć zespół (!!!) a nie grupę paru cieniasów odpowiedz

Trampek - 12 godzin temu, *.125.113 Jeżeli będą to "zmiany kosmetyczne" - polegające na przypudrowaniu twarzy dla niepoznaki tych , którzy , są w/g mnie odpowiedzialni za zaistniały stan rzeczy. To tak zwane " ważne decyzje " można do kosza wrzucić . Dotychczasowe postępowanie w stylu ... " kowal zawinił - cygana powiesili " , co tłumacząc na polski ... "zawinił odpowiedzialny za transfery - wyrzucili trenera " . To jest karygodne. Ta osoba nie powinna w LEGII pełnić żadnych funkcji - nie tylko pionu administracyjnego. Do tej pory w LEGII " zmian kosmetycznych " było przeprowadzanych tyle, że można by tymi zmianami "obdzielić " całą E-klapę . odpowiedz

Dedi - 13 godzin temu, *.plus.pl Tu już nie ma co grać, trzeba dzwonić do Radomia z zapytaniem o Semedo i Vagnera bo grajki mają ciekawe umiejętności! I Abramowicz z Radomia też na Bramkę.

P.S Wisła tylko remis z Zagłębiem... Toć to będzie serio kompromitacja w pucharach w pierwszej rundzie dopadną z vice mistrzem Słoweni lub trzecią drużyną ligi Szweckiej. odpowiedz

kiwi - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Dedi: szweCkiej?! odpowiedz

Jose Kante - 13 godzin temu, *.inetia.pl "Czas rozliczeń", rozumiem jako liczenie pieniędzy? Bo to jedyne, co potrafią liczyć. Już się zaczęła oblężona twierdza. Grajki nasze zaczynają powoli odlatywać i opowiadać jakieś historie o kontroli meczów, pechu, czy że nagle nie rozumieją co kibicie śpiewają...wcześniej słyszeli, mówili że najważniejszy jest wynik, że buduje atmosferę, a szczęście sprzyja lepszym. Ja tego pier...nia mam już dość. Dla mnie to niech grają o pietruszkę, doping i atmosfera i tak będzie, ale niech nie gadają tych głupot, że są LEGIA WARSZAWA, TRZEBA WALCZYĆ, WYGRYWAĆ, itp. bo ani oni nie są Legionistami, ani nie umieją grać w piłkę na dobrym poziomie, ani nie walczą. odpowiedz

Szary - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Niestety ale Legia od wielu lat jest jakby na hamulcu ręcznym i tkwi w miejscu. Nie da się osiągać sukcesów nie inwestując na poważnie personalnie w zespół. O czym świadczy sięgnięcie po raz kolejny po Luquinhasa , którego cenię ale to pokazuje ,że Legia kręci się wokół swojego własnego ogona i chyba nie ma (ŻADNEGO???????) skautingu ani pomysłu na budowę zespołu. Ciągle te same pomysły i ci sami ludzie. Poza tym drużynę buduje się od tyłu . Legia po prostu aktualnie nie ma obrony. odpowiedz

Cat - 13 godzin temu, *.100.228 Pozwolić odejść komuś takiemu jak Josue to zbrodnia. Ktoś kto pisze ze on człapie chyba nie ogląda statystyk. Poza tym on nie jest od zapier.... w defensywie, tylko do grania do przodu co potrafi i robi. Czasem zwalnia, czasem gra genialnie z pierwszej piłki i przyspiesza. Tylko z kim on ma grać wyjąłwszy Elitima? Z Wszołkiem? Japońcem? Gualem? Kunem? Gość odejdzie a oni będą grzebać w koszu z odpadami i zakontraktują 3 gości pokroju Zyby czy Diasa. Te same pieniądze tylko jakości żadnej. Jak dokupią Josue kozaków do grania to i akcenty gry będą się inaczej rozkładały. odpowiedz

Wycior - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Kolejnemu piłkarzowi Legii karierę ustawia żona? ;) odpowiedz

Witamina1916 - 13 godzin temu, *.plus.pl GAME OVER

Zaczęło się od pozbycia się dwóch trenerów jednego od stałych fragmentów i drugiego od przygotowania fizycznego których miał Kosta . Potem brak transferów w zimę i game over odpowiedz

AAA - 13 godzin temu, *.chello.pl Jaco i co statystyki się zgadzają?

Rozmieniasz się na grosze,nie masz na chleb żeby nie mieć honoru i ambicji żeby temu pudlowi rzucić papierami i powiedzieć pier...się?

Twój wyimaginowany super napastnik Rosołek już dziś jest królem memów a będzie jeszcze śmieszniej.

Josue już do końca sezonu niech sobie siedzi z małżonką i ogląda mecze w tv.

A ty pudel konfabulancie wierny uczniu Kulczyka wyp....z Legii którą z miesiąca na miesiąc zadłużasz udzielając pożyczek niby z funduszu z Luksemburga bo żarty się skończyły.więc proponuje zakupy tylko przez internet a spacery daleko od Warszawy w ciemnych okularach i czapce na głowie....

odpowiedz

Mordziaty - 14 godzin temu, *.161.104 To troche slabe, ze Legia nie ma.porzadnego wlasciciela. odpowiedz

Miodulski musi odejść - 14 godzin temu, *.98.238 Do natychmiastowego wywiezienia (może być na taczce):

- Miodulski konfabulat i gołodupiec

- trener Fajo wuefista

-Jajcuś Zieliński co się rozmienił na drobne

- pokraki w stylu: Rosółek, Kuń, Familiada Wszołek, Gual Gaciowy, Jozue, Deweloper Jędrzejczak, Kinolak Augustyniak, Moryszyto i ogóry pokroju Cielhaki



ZATRUDNIĆ FACHOWCÓW A NIE AMATORÓW I JEDZIEMY DALEJ! odpowiedz

Phoenix(L)k - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Miodulski musi odejść :

Ok, wywalamy cały obecny skład... Skąd weźmiesz kasę na następców? odpowiedz

sk 79 - 14 godzin temu, *.chello.pl I znowu wstyd na całą Polskę , odpowiedz

wadowski - 14 godzin temu, *.prosoft24.pl No to teraz was zaskocze. Ja wygralem w EUROJACKPOT i kupie Legie w najblizszych dniach!!! szykuje sie " polska Sparta Praga" i rok w rok minimum Liga Mistrzow! Koniec anchedonii!!! W koncu powstanie klub na miare Warszawy i ich kibicow odpowiedz

Piknik ze wschodniej - 14 godzin temu, *.centertel.pl Carlitos rozwiązał kontrakt z Astaną. Kolejny powrót? Czekam z niecierpliwością. Trzymam kciuki. odpowiedz

Gość niedzielny - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Piknik ze wschodniej : hahaha padłem powaga odpowiedz

Dedi - 13 godzin temu, *.plus.pl @Piknik ze wschodniej : Powrót Carlitosa? Dajmy spokój już to przerabialiśmy gość jest już wypalony... Zmienia kluby jak rękawiczki... coś musi być na rzeczy...te jego zmiany klubów, kto normalny chcę iść grać do Kazachstanu... Tylko kasa chyba zachęca bo tam są petro dolary, niewolnik za kasę. odpowiedz

Mateusz z Gór - 14 godzin temu, *.orange.pl Oho, nowy trener zagrał trzy mecze i znów zmieniamy strategię o 12367327862178 stopni. odpowiedz

KrystekLegia - 14 godzin temu, *.chello.pl Tfuuuu na to..... odpowiedz

GOLAS - 14 godzin temu, *.orange.pl Josue odchodzi...

Do wywalenia Dias,Kun,Morishita,Kramer,Rosołek. Gdzie ten biedny Zielu znajdzie zastepcow odpowiedz

Hiszpan - 15 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Oj będzie ciekawie na ostatnim meczu. Prezes i Dyrektor uroczyście otrzymają nowe takie samo imię. Krótkie żeby łatwiej było zapamiętać. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 15 godzin temu, *.play-internet.pl Czytam te Wasze komentarze i jest dokładnie tak jak mówiłem już dużo wcześniej.Jacek Zieliński został "zakontraktowany" przez mioduskiego tylko po to,żeby być "piorunochronem" dariusza lokowanego.Dariusz dobrze wiedział,że Jacek Zieliński jest ikoną naszego klubu i prawdziwym kibicom ciężko będzie Go opluwać,ze względu na zasługi,więc sam usunięty w cień,kręcąc swoje lody,wystawił pana Jacka na pierwszą linię frontu,wiedząc,że trochę czasu minie,zanim co bystrzejsi się zorientują,że "coś tu qrva nie gra".Ci mniej rozgarnięci wyzywają Jacka Zielińskiego za "nietrafione decyzje",a Ci,co trochę zdrapią wierzchnią warstwę lakieru,zobaczą pod nią......uśmiechniętą twarz dariusza mioduskiego...Cóż,dajecie się wodzić za tzw nos mioduskiemu i jego zausznikom (zapewne wśród NaS też są).............i to jest qrva dramat...... odpowiedz

Kobo(L)t - 14 godzin temu, *.vectranet.pl @FOREVER LEGIA : tak, jest. Ja mniej brysty, dlugo dawałem taryfę ulgową. Ile Darek jest sam właścicielem ? 8 lat ? Wystarczy.... odpowiedz

Ju(L)ius - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @FOREVER LEGIA : trafione w punkt!! odpowiedz

Edek - 15 godzin temu, *.vectranet.pl Wszołek powinien zostać grającym dyrektorem sportowym :) odpowiedz

łajdak - 15 godzin temu, *.orange.pl Pewne info Legie kupuje L'Oréal Professionnel kosmetyki do włosów pudel ma wystąpić w reklamie nowego specyfiku na bujne loki odpowiedz

FOREVER LEGIA - 15 godzin temu, *.play-internet.pl Jak raz dasz się oszukać,to znaczy,że jesteś łatwowierny i ktoś to wykorzystał.Jak drugi raz ta sama osoba Cię oszukała-toś debil.A mioduski was oszukuje już 7(?)raz-to jak takich ludzi określić???. odpowiedz

Andrzej - 15 godzin temu, *.plus.pl WON ZIELIŃSKI, WON Z LEGII

Klamca, niszczyciel, bez honoru. HAŃBA

Rosolek miał być jednym z najlepszych Legionistów, nie było transferow bo młodzi mieli grac, kontrakty miały być już dawno ustalone ITD odpowiedz

Uyuu - 15 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Zieliński przeproś za zgraję piłkarskich prymitywów których zakontraktowałes i poddaj się do dymisji. odpowiedz

Piter - 16 godzin temu, *.centertel.pl Najważniejsze aby zarząd potwierdził, że dla nas liczy się tylko mistrzostwo ! odpowiedz

ooon - 16 godzin temu, *.com.pl jak ma być w tym klubie dobrze, skoro co rundę sprzedajemy więcej dobrych grajków niż kupujemy. a jak nie idzie to wywala się trenera. i tak w kółko. kto tak robi w XXI wieku? tu nawet Mourinho ch ja zrobi jak sama polityka zespołu jest rodem z Wyższej Radzieckiej Szkoły Zarządzania odpowiedz

L - 16 godzin temu, *.aster.pl Niejednoznaczne wpisy? Przeciez one sa jednoznaczne. Josue dowiedzial sie oficjalnie, ze nie chca przedluzyc kontraktu, wiec napisal, ze Legie kocha, ale ludzi zarzadzajacych nie szanuje. To zwykly płacz goscia z wielkim ego, ze to z niego zrezygnowano. Normalna sprawa, nie wiem skad ten szok.



A na tym spotkaniu powinno byc postanowione jedno. Dajesz kase, Dareczku, albo sprzedaj klub i nie rob z niego przecietniaka. To, ze dales Herrze i Zielinskiemu wladze nie spowoduje, ze wrocimy na szczyt bo oni ze swoich pieneidzy dobrej kadry nie zrobią. Albo w jedna albo w druga. Albo dajesz kase, albo mowisz, ze nie masz i sprzedajesz klub. Ludzie, jak nie maja kasy na utrzymanie swoich bisnesow to ich nie prowadza, a nie czekaja az sie rozleci, albo tkwia w tym, zeby podbijac sobie ego plakietka: wlasciciel klubu. odpowiedz

Hiszpan - 16 godzin temu, *.telnaptelecom.pl 21 godzina a Jay-Z jeszcze w Legii co jest qwa???? odpowiedz

matus007 - 16 godzin temu, *.centertel.pl LEŚNODORSKI WRÓCI !!!! odpowiedz

25 ml.euro - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Czego tu wymagać jak panowie Byli właściciele pokłócili się między sobą po lidze mistrzów ,Dziadostwo mentalne!! odpowiedz

Wolfik - 14 godzin temu, *.mm.pl @25 ml.euro: Dokładnie. odpowiedz

MiszaPraga - 13 godzin temu, *.plus.pl @25 ml.euro: Brawo za dosadny wpis

odpowiedz

KamilL - 13 godzin temu, *.centertel.pl @25 ml.euro: to nie kłótnia tylko akcja pod publiczkę by pieniądze z ligi mistrzów i transferów podzielić między 3 panów właścicieli nie mieli nic przychodząc odeszli z dziesiątkami milionów odpowiedz

Nono - 16 godzin temu, *.chello.pl Zieliński odejdź. Nie rób smrodu. Potrzeba przemyślanej polityki transferowej o której nie masz pojęcia. Wybór Fejo też słaby. odpowiedz

L - 16 godzin temu, *.aster.pl @Nono: a co ci da odejscie Zielinskiego jak nastepce zatrudni ci Mioduski? Moze ciebie wezma skoro ty juz wiesz, ze Feio zly, Zielinski nie ma przemyslanej polityki. Jak mozna powiedziec w ogole, ze trener slaby jak go w ogole nie znasz. Kto jest dobrym trenerem wg ciebie? Ten, kto ma dluga tabelke na wikipedii? odpowiedz

Nono - 15 godzin temu, *.chello.pl @L: 1 zdanie Mioduski powinien zatrudnić kogoś z jahami, wiedzą a Zieliński grał tylko w Legii nie poznał jak funkcjonują kluby w Europie jak funkcjonuje rynek transferowy i skauting. Generalnie ściąga ludzi którzy grali w Polsce Kapaudi, Baku, Pich itd itp. Długo obserwował Runaica, długo przyglądał się Feio. Co do Feio nowy trener powinien zmotywować grajków, spróbować coś zmienić ja nic takiego nie widzę poza przesunięciem Wszolka do ataku co jest błędem moim zdaniem. Generalnie Legia na dziś nie ma trenera przygotowania fizycznego i to też jest ból. A grajkowie nie mają przekonaniado Feio. odpowiedz

Robin(L) - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl Już widzę te ogromne zmiany po kluczowym spotkaniu zarządu. Wyjdą nam bokiem jak co roku będą, szumne zapowiedzi transferów kogo to oni będą chcieli sprowadzić i wyjdzie jak zawsze Znowu nasciaga Zieliński takie gwiazdy że ojoj ojoj. Liga będzie nasza jeszcze przed rozpoczęciem sezonu a skończy się tak że będą nas laly takie potęgi piłki kopanej jak Korona Puszcza i inni.

Taka to będzie ta WIELKA LEGIA na kolejne lata prezesa Mioduskiego!!!!!!

odpowiedz

Alex Bielany - 16 godzin temu, *.centertel.pl Zostawić Josue, wyj… całą resztę od góry do dołu, zostawić tylko sprzątaczki, bo ktoś musi te gufno wynieść na smietnik odpowiedz

Ajajaj ITI - 16 godzin temu, *.centertel.pl Idziemy do 4 ligi ... już jesteśmy niewypłacalni nie stać nas na nic i na nikogo odpowiedz

Olo - 15 godzin temu, *.chello.pl @Ajajaj ITI : Spokojnie, PZPN nie da spaść Legii w taki sposób. odpowiedz

DB13 - 16 godzin temu, *.inter-plus.eu Nie przedłużenie Josue to skandal. Zieliński won!!!! odpowiedz

L - 16 godzin temu, *.aster.pl @DB13: nieprzedluzania kontraktu to najlepsza decyzja. Gosc nie biega, jest juz stary, wszystko musi byc oparte na nim i dlatego gramy jak gramy. Jak chcesz zeby calyz espol byl uzalezniony od JEDNEGO pilakrza to ci gratuluje. Wlasnie dlatego gramy taki syf jaki gramy. Jestem pewny, ze po odejsciu Josue bedziemy grac znacznie lepiej bo wiecej pilakrzy wezmie odpowiedzialnsoc na siebie a obecnie kazdy ma w du.., podaje do Josue i niech sie on martwi. Josue tu byl 3 lata i co wygralismy? odpowiedz

Kamil - 15 godzin temu, *.99.123 @DB13:

Weź skończ… robi z siebie Ronaldo, a wyjdzie mu asysta „stadiony świata” raz na 87 zagrań. Macha tylko łapami i nic więcej, nie tacy piłkarze odchodzili. Moim zdaniem chłop tylko psuje atmosferę i robi szum odpowiedz

Koko - 15 godzin temu, *.net.pl @DB13: bzdury już nic nie wnosi do gry odpowiedz

Aejao - 14 godzin temu, *.chello.pl @DB13: To akurat dobra decyzja. On człapie. z człapanego czasem zagra dobre zagranie ale przez niego całkowicie siada dynamika gry. Trzeba zupełnie budować nowy środek pola. Jeszcze jak był Slisz, który zap...alał za dwóch to Josue mógł sobie człapać..



Martwi niestety obraz obecnej kadry czyli obraz nędzy i rozpaczy. odpowiedz

Bili - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Dobry zawodnik tylko nie ma z kim grać i dlatego odejdzie

A my będziemy się kopać po czole z Kapustką odpowiedz

Danielo - 16 godzin temu, *.myvzw.com @Bili: rosołek pomoże odpowiedz

Dedi - 13 godzin temu, *.plus.pl @Bili: Przecież Luqinhas przychodzi! W dodatku będzie też ten Concalves z Ludogorca który już podczas meczu z Radomiakiem ,bodajże był na trybunach jeśli się nie myle. No i może Morishita odpali! Jak nie ma z kim grać jak będzie. odpowiedz

Rytm - 16 godzin temu, *.centertel.pl Strach się bać jak nieudolny kudłacz będzie wprowadzał swoją setną wizję prowadzenia klubu. Paranoja. Mioduski won z Legii. odpowiedz

