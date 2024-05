Konferencja prasowa

Feio: Dla nas to też mecz sezonu

Piątek, 10 maja 2024 r. 14:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Mecz piłkarski jest jak wojna. Liczą się ci, którzy są do dyspozycji – tak podchodzę do tego jako trener. Jak będziemy szukać wymówki, to zawsze ją znajdziemy, ale to nic nie da – mówi o kadrze dostępnej na niedzielę trener Legii, Goncalo Feio.



- Dla trenera Lecha to mecz sezonu? Dla nas w tym momencie to też może być mecz sezonu, dlatego że jest następny, że z Lechem, że mecz o europejskie puchary. Nie wydaje mi się, żeby ten mecz znaczył mniej niż dla Lecha - myślę, że jest wręcz przeciwnie.









Wąska kadra i kartki

- Chcemy wygrać w Poznaniu. Musimy zaufać ludziom, którzy będą reprezentowali klub w tym spotkaniu. Nieważne czy to będzie zasłużony zawodnik, czy wychowanek stawiający pierwsze kroki w zespole. Każdy z nich wychodzi na boisko z eLką na piersi i ma sprostać wymaganiom. Jedziemy jako jedność, mamy swój cel i będziemy to robić najlepiej jak potrafimy.



- Faule i karki są częścią piłki nożnej. Nie spodziewam się kartek za niesportowe zachowanie, słowa i nieodpowiedzialne zachowanie. Mieliśmy o tym rozmowę wewnętrzną, to nie będzie akceptowane. Mogę o tym powiedzieć, bo rozmawiałem o tym z drużyną.



Odejście Josue

- Zacznę od tego, że jestem przekonany - podkreślam przekonany - że będzie to jeden z naszych liderów nie tylko w Poznaniu, ale także w ostatnich trzech meczach. Josue będzie wszystko robił tak jak do tej pory, czyli będzie prezentował swój najlepszy poziom. Wykona swoją misję i rolę najlepiej jak potrafi, oddając wszystko dla tego klubu. Jestem o tym przekonany, wiem jaki to człowiek.



- Jeżeli klub nie dał oficjalnego potwierdzenia medialnych informacji, to ja nie czuję się na siłach, by to robić. Wiem, że wychodziły informacje, ale klub nie podał, więc to nie jest moją rolą, by to robić.

- Co do decyzyjności - jestem częścią struktury klubu. Znam swoją rolę w klubie i zawsze jestem gotowy pomóc w innych obszarach. Jestem człowiekiem działającym na zasadzie współpracy, poziom komunikacji między działami istnieje - to jest moja odpowiedź na pytanie o to, kto podjął decyzję w sprawie Josue.



Kontuzjowani mogą wrócić

- Kontuzjowani ciężko pracują, by pomóc zagrać jeszcze w tym sezonie. W perspektywie mamy kilka takich powrotów - Blaz Kramer, Tomas Pekahrt, Marco Burch i Jakub Żewłakow. Być może uda się jeszcze Rafałowi Augustyniakowi.





