Słowo na wtorek: Zero

Ale Josue to nie zupa pomidorowa. Nie musi wszystkim pasować. Sedno sprawy bowiem polega na tym, co Portugalczyk daje drużynie. A tę niewątpliwie nie sposób sobie wyobrazić bez niego. Nie tylko dziś, ale i jutro. Josuedepedencia przybrała w Legii skrajną postać, ale strach pomyśleć, jak ta drużyna by funkcjonowała bez swego kapitana. Gościa, który daje dużo, lecz też dużo oczekuje. Musi być doceniony przez wszystkich. Od kolegów począwszy, przez kibiców, trenera, który omawia z nim skład i taktykę, dyrektora, a na prezesie skończywszy. Olkowicz nakreślił Legię, jako klub, którego epicentrum stanowi Josue. W końcu to on często ciągnął zespół za sobą, czasem dźwigał na swoich barkach, nawet jeśli koledzy się wściekają za jego zachowania, a czasem nimi żenują. Raz Dariusz Mioduski został zapytany o przyszłość i pozyskanie piłkarza takiego jak Josue, to tylko zrezygnowany załamał ręce i w formie żartu dał do zrozumienia, że nigdy więcej kogoś z równie trudnym charakterem. Ale prezes wie też, że gra Legii w pełni zależy od Portugalczyka, który doskonale zdaje sobie z tego sprawę i na wiele sobie pozwala. Tak ten zespół został zbudowany w 2022 r. Była to świadoma decyzja trenera i władz klubu. Jasnym było, że bez Josue daleko nie zajadą. Pytanie, czy to co osiągnęli razem jest zadowalające. Można przyjąć, że tak – Legia wygrzebała się z głębokiego kryzysu, którego doświadczyła w sezonie 2021/22 i powróciła do ligowej czołówki. Zdobyła puchar Polski, awansowała do Ligi Konferencji i wyszła w niej z grupy. To wszystko w dużej mierze zasługa kapitana zespołu. Ale to też kolejne sezony bez mistrzostwa, a niewykluczone nawet, że drugi przypadek w trzech ostatnich latach, gdy legioniści nie awansują do pucharów. Czy można powiedzieć, że to wina Josue? Nie, bo bez niego obecna Legia byłaby jeszcze niżej i pewnie europejskie puchary oglądałaby jedynie w telewizji. Ale też nie ma powodu, by z zdejmować z kapitana odpowiedzialność za wyniki w lidze. Jest przecież największą gwiazdą tej drużyny, a z nim w składzie „Wojskowi” ani razu nie wygrali Ekstraklasy. Josue jest niewątpliwie wyjątkowym piłkarzem w otoczeniu przeciętnych w większości kolegów, ale całe dywagacje dotyczące tego jakim jest człowiekiem i sportowcem sprowadzają się do jednego pytania: ile mistrzostw zdobył? Bez złotego medalu nie przejdzie w Warszawie do historii i zostanie zapisany w folderze „Zero tituli” wśród setek innych zawodników, a jako legendę będą go wspominać jedynie ci, którzy nie widzieli na żywo prawdziwych legend lub nie potrafią ich docenić. Autor: Jakub Majewski

Legia wypuszcza już sygnały, że nie przedłuży kontraktu z Josue, niemal 34-letnim kapitanem drużyny. Możemy więc wkrótce spodziewać się kolejnych przecieków z klubu, o tym jak fatalnym kolegą był Portugalczyk, jak rozwalał atmosferę w szatni. Wiele opisał już Łukasz Olkowicz w „Przeglądzie Sportowym” w ramach cyklu „Legia w czyśćcu”. Josue, jaki jest, każdy widzi. Urodzony lider, przywódca stada, samiec Alfa, pierwszy wszystko. W Warszawie potrafi czarować, choć już coraz rzadziej, znakomitymi podaniami, pięknymi asystami i nie sposób w zespole dostrzec piłkarza z lepiej ułożoną nogą. Kibice z Łazienkowskiej kochają Portugalczyka nie tylko za sportowe umiejętności, ale też za sposób bycia na boisku. Pomocnik Legii uwielbia dyrygować swoimi kolegami, a przy tym zdaje się odczuwać ogromną potrzebę zwarć z rywalami. Napędza go to. Lubi przyaktorzyć przed trybunami, popisać się, być w centrum uwagi, co pokazał choćby w Mielcu, gdy oddał wykonanie rzutu karnego Rosołkowi w taki sposób, by cały świat zobaczył, jak się poświęca. Taki styl. Styl, który mi nie odpowiada. Eufemistycznie mówi się o nim, że ma trudny charakter. Od osób będących blisko zespołu słyszę, że to pozerstwo i przypomina zakompleksionego łebka, który całemu światu musi coś udowodnić.

Maro - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jaki wódz to największy parodysta w Legi i największa choroba tego klubu z nim nie ma szans na sukcesy odpowiedz

Bart - 48 minut temu, *.chello.pl @Maro: Ogarnij baniak, zanim znowu napiszesz coś równie durnego. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Klub co rundę sprzedaję najlepszych a sprowadza gamoni. I tu pretensję do Josue, że nie zdobył mistrzostwa z Legią? Redaktor tak poważnie?

Z kim ma Josue zdobyć to mistrzostwo? Z Kunem,Rosołkiem, drewnianym Pehkartem czy elektrycznym Pankovem lub Zybą?

Weźcie sobie zobaczcie skład Legii z przed kilku sezonów i ten obecny. Na każdej pozycji gorsi piłkarze.

Dzisiaj o takich piłkarzach jak Radović, Pazdan,Mladenović,Hlousek, Nikolić, Prijović, Duda możemy pomarzyć.

Mioduski rozsprzedał drużynę po lidze mistrzów. Miał jeszcze wtedy kogo sprzedawać.Dzisiaj już nie ma.Z czasem zadłużył klub.Z roku na rok z tym człowiekiem u steru jest coraz gorzej. Gdy pali mu się d. psko to wymienia prezesów, dyrektorów i trenerów ale to nie zmienia jakości drużyny. Czy ktoś jeszcze wierzy, że nagle Mioduski nauczył się kierować klubem?

Teraz będzie kolejna rewolucja. Przyjdą kolejni słabi piłkarze. Z klubu usłyszymy, że na zbudowanie drużyny potrzeba czasu i w jedną rundę nie da się tego zrobić. A po następnym sezonie okaże się, że znowu nie wyszło.Ale już w następnym sezonie z nowym dyrektorem sportowym i nowym trenerem to na pewno się uda.

Czy ktoś jeszcze w to wierzy?

Jak się ktoś w Legii wybije i sprzedamy go za kilka milionów euro to w jego miejsce przychodzi z reguły ktoś za darmo lub maks 300 tysięcy euro. A pieniążki z klubu znikają i dług klubu rośnie.

Dopóki to się będzie Mioduskiemu opłacało dopóty tu będzie.

odpowiedz

ja - 16 minut temu, *.play-internet.pl @Darek: w punkt komentarz odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl O, Qbas jak zwykle z felietonem po porazce. Po wygranych siedzial cicho w norze.



Z Josue zgoda, ze to uboższa wersja Vadisa, ale jest to pilkarz, po ktorego zagraniach otwieralismy szerzej oczy, nie pamietam kiedy przed nim moglismy ogladac takie zagrania na Ł3. Jest to rowniez pilkarz, ktory od Edsona, czyli dawno, strzelil wiecej niz jednego gola z wolnego. Troche szacunku, bo ani Rado, ani Vadis, ani Roger nie potrafili zagrac takich pilek, jakie gral Josue, poza tym pisanie o nim "zero tituli" to jakis populizm dla dzieciakow. Wg ciebie wieksza legenda jest Kopczynski bo zdobyl mistrzostwo? Przeciez to nie jego wina, ze go nie zdobyl tylko czasow, w ktorych gra. Poza tym, nie ma zero tituli bo ma puchar Polski. Super Puchar tez ma, czego nie mozna powiedziec o gwiazdach z ostatnich kilkunastu lat. Gralby 5 lat wczesniej, bylby taka sama gwiazda ligi a mistrzostwo by posiadal. Sprowadzanie go do jakiegos peta, ktory nic nie zrobil i sie tylko awanturuje - to gruuuuba przesada. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.129.91 Jeżeli piłkarz ustala skład i taktykę na boisku z trenerem to coś tu jest k nie tak. odpowiedz

Lao - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W pełni zgadzam się z autorem. Dla mnie to żadna legenda, nie jestem również zwolennikiem pajacowania i aktorstwa w piłce. Gość nie stanowi połowę jakości Vadisa. Jesteśmy zakładnikiem - zależymy od jego dobrej gry, czy może bardziej jego fochów. Fakt, umiejętności ma, ale dla mnie to jest w obecnej sytuacji jednooki wśród ślepców. odpowiedz

L - 59 minut temu, *.aster.pl @Lao: Josue swoimi zagraniami blyszczal glownie w europejskich pucharach wiec to nie do konca jednooki wsrod slepcow. Poza tym to samo mozna bylo powiedziec o Vadisie, wystarczylo, ze sie przepchnal i kazdy sie zachwycal jaka to maszyna. Na zachodzie juz sie tak nie przepychal bo tam kazdy na jego poziomie. To bardziej o Odjidji mozna bylo tak napisac, Josue ma talent do fantastycznych zagran co akurat go wyroznia wszedzie a nie tylko w Ekstraklasie. Ale, to ze jestesmy jego zakladnikami to prawda i to juz wina Portugalczyka. Runjaic to zobaczyl i dal mu cala wladze bo inaczej pewnie nie byloby z niego takiego pozytku. Ale badzmy tez uczciwi, dawno nie widziales takich asyst i takich podan jakie dawal Josue i dawno nie widziales zeby ktos strzelal u nas z wolnego. Raz sie zdarzylo Carlitosowi, Josue juz to pobil a to u nas rzadki widok. Za te chwile nalezy sie wielki szacunek. Chyba najwiekszy magik od czasow Rogera a troche juz lat minelo. odpowiedz

wLkp - 1 godzinę temu, *.com.pl Legia radziła sobie i poradzi bez niego. Oczywiście nikt nie odbiera mu przebłysków magii ale spójrzmy prawdzie w oczy... W ilu meczach nas irytował? Jego machanie rękoma, pajacowanie przy szarpaninach... wyczuł co należy zrobić żeby trybuny były za nim i to robił ale nie jest zawodnikiem, który pociągnie nas na sam szczyt. I ostatni zarzut... może trochę na wyrost bo nie jestem w stanie zweryfikować tego w żaden sposób ale jak dla mnie jest dużym hamulcem przy wprowadzaniu młodzieży, na którym nam tak bardzo zależy i podkreślamy to na każdym kroku. Urywki z szatni jak krzyczy na Strzałka, z treningów jak cały czas ma pretensje po zagraniach młodych nie do niego a do kogoś innego... Uważam, że Legia bez niego sobie poradzi a lidera/kapitana bardziej upatrywałbym w Kapustce, Augustyniaku... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @wLkp: Ljuboja tez machal lapami, tez sie darl na kolegow, tez sobie bez niego poradzilsimy. Tez go deprezcjonujesz? Bez Deyny tez dalismy rade. Bez kazdego magika dalismy sobie rade bo przyszedl nastepny. Po Rado przyszedl Vadis, po Vadisie Luquinhas, po Luquinhasie Josue, po Josue Luquinhas, hehe. To jest kolejny populizm ze sobie poradzimy. Wiadomo, ze sobie poradzimy, poradzilibysmy sobie nawet gdyby odszedl od nas Messi. Akurat takie pomaganie mlodym to zaleta. Inny obcokrajowiec moglby miec wywalone, jak poswieca ci uwage gwiazda zespolu to powinno mlodego to zbudowac, a Strzalek widocznie jest za slaby skoro nawet w Stali Mielec nie potrafi sobie miejsca w skladzie wywalczyc. odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Josue to jedyny piłkarz z obecnej Legii, który potrafi grać w piłkę na wyższym poziomie niż reszta naszej ligi. To jedyny piłkarz, dla którego warto przyjść na stadion i mecz z np. górnikiem czy Wartą. To jedyny piłkarz, który umie zagrać niespodziewanie, wbrew schematowi i rutynie. To perełka w tym dziadostwie ligowym. To perełka pośród takich samych kopaczy, którzy kopią sobie tak samo, gadają to samo, wyglądają tak samo, nie zależy im tak samo. Pożegnamy go, to ostatni promyk słońca na boisku zgaśnie. odpowiedz

