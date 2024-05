Medale Yazykova i Łakomego w Brandenburg Cup

Dwaj zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii wzięli udział w międzynarodowych zawodach stzelań śrutowych w Niemczech - Brandenburg Cup 2024. Wołodymyr Yazykov zwyciężył w konkurencji Trap 125, a drugi był Mateusz Łakomy . Obaj legioniści zdobyli także złoty medal w drużynie, wraz z Danielem Mrozkiem. Wołodymyr Yazykov w najbliższych dniach startować będzie we włoskim Lonato w Mistrzostwach Europy.

Ding - 29 minut temu, *.180.86 Koleś wygląda raczej na zapaśnika lub sztangistę odpowiedz

