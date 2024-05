Analiza

Punkty po meczu z Radomiakiem Radom

Wtorek, 7 maja 2024 r. 11:53 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Mokrą ścierą w twarz; wkłady; charakteru nie pokazali; wejście smoka; Pankov grał z zielonymi; Przybył i pozwiedzał Warszawę - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Radomiakiem Radom.



1. Mokrą ścierą w twarz

Ileż to już razy w swoim życiu kibicowskim dałem się nabrać, że akurat teraz Legia ruszy, że wygra mecz, doskoczy do czołówki i za trzy tygodnie będziemy w miarę umiarkowanie zadowoleni z końcówki sezonu. I co się stało w meczu z Radomiakiem? Znów dostałem mokrą szmatą w ryj. Zamiast drużyny walczącej o każdą piłkę, zamiast schematów taktycznych, walki, zaangażowania, ofensywnych nowinek, po raz kolejny widziałem bezjajeczny zespół, który na boisku był za karę. Po raz kolejny zawiedli wszyscy, a do winy nie poczuwa się w zasadzie nikt. Oczywiście czerwona kartka nie pomogła, ale bądźmy szczerzy - Radomiaka w obecnej formie powinniśmy pokonać nawet w 10, zwłaszcza, że chcemy osiągnąć jakiś sukces, a tym niewątpliwie by był awans do europejskich pucharów. Przynajmniej taki jest przekaz klubu, ale mnie to nie zadowala.