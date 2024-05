Wyniki legionistów w Tomaszowie Lubelskim

W dniach 1-2 maja na torze RSS Arena Tomaszów Lubelski rozegrano torowe zawody w jeździe szybkiej na wrotkach. Rywalizacja w kat. młodzieżowych zaliczana była do klasyfikacji Pucharu Polski Dzieciaki na medal 2024, która składa się z trzech imprez. Na 200 metrów, trzecie miejsce wśród kadetek zajęła Nina Pułecka . W kat. Open (ogólnopolskie zawody mistrzostwa KZ LZS) medale zdobył Adela Strygner oraz Victoria Szewczyk . Wyniki legionistek: Kadet (2010-11): 12. Maciej Paluch, 22. Lee Jivoo Kadetka (2010-11): 3. Nina Pułecka Open kobiet 200m: 3. Adela Strygner, 4. Victoria Szewczyk, 13. Olga Grzelka, 15. Alicja Mikołajewska, 18. Zofia Szombara, 19. Urszula Dymkowska, 30. Julia Karczewska, 33. Maja Szczykutowicz, 34. Yeva Sachko Open kobiet 500m: 2. Adela Strygner, 5. Victoria Szewczyk Open kobiet (bieg na punkty): 2. Victoria Szewczyk, 14. Adela Strygner Sztafety 3000m open kobiet: 4. Legia (Victoria Szewczyk, Urszula Dymkowska, Zofia Szombara), 5. Legia II (Yeva Sachko, Olga Grzelka, Alicja Mikołajewska)

