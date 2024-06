90. urodziny Lucjana Brychczego

Czwartek, 13 czerwca 2024 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

90 lat kończy dzisiaj legenda naszego klubu - Pan Lucjan Brychczy. Popularny "Kici" jest 4-krotnym mistrzem Polski z Legią jako zawodnik (1955, 56, 69 i 70), trzykrotnym królem strzelców polskiej ligi. Przez 19 sezonów w Legii rozegrał 368 meczów (najlepszy wynik w historii klubu) oraz zdobył 182 bramki (drugi najlepszy wynik w historii polskiej ligi). Rozegrał 58 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, a w roku 1960 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie.









Do Warszawy trafił w 1954 roku z Górnego Śląska i związał się z Legią na całe życie. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem naszego klubu - przez kolejne lata (od 1971) był asystentem, trenerem juniorów i pierwszym trenerem. Po przeniesieniu zajęć pierwszej drużyny do Legia Training Center przestał uczestniczyć w codziennych zajęciach pierwszego zespołu. Na cześć Lucjana Brychczego nazwana została trybuna południowa naszego stadionu. W 2023 r. na Ochocie powstało boisko, którego patronem jest właśnie Lucjan Brychczy. Kibice namalowali także kilka graffiti poświęconych Brychczemu.



Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia.









Lucjan Brychczy

Pochodzi ze Śląska i pierwsze kroki piłkarskie stawiał w klubie Pogoń Nowy Bytom, następnie przeniósł się do klubów gliwickich – ŁTS Łabędy (1948-1953) i Piasta. W 1954 – w związku ze służbą wojskową – przeniósł się do warszawskiej Legii i pozostał wierny klubowi do końca kariery zawodniczej, a także przez kolejne dziesięciolecia jako trener. Dziś jest wymieniany wśród największych legend warszawskiego klubu, cieszy się ogromną popularnością i szacunkiem wśród kibiców. Wraz z Legią zdobył cztery tytuły mistrza Polski (1955, 1956, 1969, 1970), również cztery razy zdobywał Puchar Polski (1955, 1956, 1964, 1966). Przez lata Brychczy – grając jako napastnik lub pomocnik – był najlepszym strzelcem Legii w rozgrywkach ligowych, a w latach 1957, 1964 i 1965 królem strzelców ligi polskiej. Występował w Legii przez 19 sezonów, zaliczył 368 meczów ligowych, w których zdobył 182 bramki; należy do niego klubowy rekord długowieczności – pierwszy i ostatni mecz w barwach Legii dzieliło 17 lat i 170 dni. Jest także najstarszym w historii Legii graczem ligowym (poza bramkarzami) – w dniu ostatniego meczu miał 37 lat i 161 dni – oraz strzelcem bramki w lidze – 37 lat i 88 dni. Jako piłkarz Legii Brychczy zaliczył także półfinał Europejskiego Pucharu Mistrzów Krajowych.



Data urodzenia: 13.06.1934, Nowy Bytom

Narodowość: Polska

Wzrost i waga: 166 cm / 60 kg

Przebieg kariery:

do 1948 Pogoń Nowy Bytom

1948-53 ŁTS Łabędy Gliwice

1954 Piast Gliwice

1954-72 Legia Warszawa



Debiut w Legii: 12.09.1954 (Ruch Chorzów - Legia Warszawa)

Ostatni mecz Legii: 12.03.1972 (Śląsk Wrocław - Legia Warszawa)