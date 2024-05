Legia zapłaci karę za młodzieżowców

Czwartek, 9 maja 2024 r. 12:25 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Do zakończenia sezonu 2023/24 pozostały tylko 3 kolejki. Wiadomo już, że Legia Warszawa nie wypełni limitu minut rozegranych przez młodzieżowców w Ekstraklasie. To oznacza, że stołeczny klub zapłaci karę – 500 tys. zł lub 1 mln zł. Na chwilę obecną młodzieżowcy rozegrali w Legii 2030 z 3000 wymaganych minut.









Na tę liczbę składają się minuty: Kacpra Tobiasza - 1800, Igora Strzałka - 120, Wojciecha Urbańskiego - 63, Filipa Rejczyka - 40 i Jana Ziółkowskiego - 7. Na chwilę obecną Legia zapłaciłaby więc 1 mln zł kary. Aby zmniejszyć tę kwotę do 500 tys. zł, młodzieżowcy w trzech pozostałych meczach muszą rozegrać łącznie 470 minut, czyli 157 na każde spotkanie. Dodatkowo, stołeczny klub nie zarobi nic z programu Pro Junior System.





Wymóg gry młodzieżowca w Ekstraklasie

Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy klub uczestniczący w Ekstraklasie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie. Status młodzieżowca w Legii mają obecnie: Jakub Zieliński, Wojciech Banasik, Jakub Adkonis, Jakub Żewłakow, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski, Filip Rejczyk i Kacper Tobiasz.



Kary za brak spełnienia wymogu liczby minut:

a) 3 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;

b) 2 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;

c) 1 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;

d) 500 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.





Status młodzieżowca a Pro Junior System

Od kilku lat PZPN prowadzi program Pro Junior System, w którym nagradza finansowo kluby stawiające na młodzież. Pod uwagę brane są występy zawodników z rocznika 2003 i młodszych, ale dany piłkarz musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz wystąpić w 5 meczach, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej. Legia ma obecnie na swoim koncie 0 punktów i wraz ze Śląskiem Wrocław zajmuje ostatnie miejsce.



Na koniec sezonu nagradzane są kluby, które zajęły miejsca 1-7 w klasyfikacji. W poprzednim sezonie Legia zajęła w PJS 3. miejsce, za co otrzymała 1 750 000 zł. W roku 2022 stołeczny klub wygrał program, podobnie jak w roku 2020.



Nagrody za PJS:

1. miejsce – 3,25 mln zł

2. miejsce – 2,25 mln zł

3. miejsce – 1,75 mln zł

4. miejsce – 1,25 mln zł

5. miejsce – 750 tys. zł

6. miejsce – 500 tys. zł

7. miejsce – 250 tys. zł



Pro Junior System po 31. kolejkach:

1. ŁKS Łódź - 5166 pkt.

2. Zagłębie Lubin - 4658

3. Jagiellonia Białystok - 4216

4. Ruch Chorzów - 4084

5. Puszcza Niepołomice - 3246

6. Korona Kielce - 2660

7. Piast Gliwice - 2529

---

8. Stal Mielec - 2419

9. Radomiak Radom - 1350

10. Lech Poznań - 1132

11. Raków Częstochowa - 1125

12. Górnik Zabrze - 830

13. Pogoń Szczecin - 798

14. Widzew Łódź - 734

15. Warta Poznań - 678

16. Cracovia - 296

17. Legia Warszawa - 0

Śląsk Wrocław - 0