26 maja kolejne Święto Łazienkowskiej

Dzień po ostatnim meczu obecnego sezonu - w niedzielę, 26 maja odbędzie się kolejne Święto Łazienkowskiej, organizowane na terenie naszego stadionu. Tego dnia na płycie głównej odbywać się będą treningi wszystkich grup ze wszystkich ośrodków Legia Soccer Schools, zarówno piłkarskich, jak i tych poświęconych innym dyscyplinom. Wokół stadionu dla najmłodszych oraz całych rodzin nie zabraknie wielu atrakcji - będą konkursy, gry i zabawy, a także wycieczki po stadionie. Wśród atrakcji, jak co roku, będą miały miejsce Akademie Klasy Ekstra (projekt Fundacji Ekstraklasy oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki), gdzie dzieci będą mogły sprawdzić swoje piłkarskie umiejętności na wielu udostępnionych tego dnia atrakcjach. Swoje stoiska na promenadzie stadionu przygotują legijne sekcje. Cała impreza rozpocznie się o godzinie 10:00.

