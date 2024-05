Koszykówka

Zapowiedź 3. meczu play-off z Kingiem

Środa, 8 maja 2024 r. 15:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W czwartkowy wieczór w hali na Bemowie, koszykarze warszawskiej Legii zagrają trzecie spotkanie I rundy play-off z Kingiem Szczecin i tylko wygrana naszej drużyny, przedłuży serię. Legioniści już w pierwszych dwóch meczach pokazali, że są w stanie pokonać ekipę z Pomorza Zachodniego, która broni tytułu mistrza Polski.



Legia, jeśli chce poprawić zeszłoroczny wynik oraz zakwalifikować się do europejskich pucharów, musi wyeliminować szczecinian. Dwa pierwsze mecze pokazały, że jest to możliwe, ale potrzebna jest bardziej konsekwentna gra w decydujących momentach spotkania. W obydwu dotychczasowych starciach, podopieczni Marka Popiołka byli na prowadzeniu przez niemal całe spotkanie - w pierwszym meczu King prowadził przez 93 sekundy, w kolejnym - przez 101 sekund...



Warszawiacy w drugim spotkaniu w Szczecinie od samego początku nie grzeszyli skutecznością z dystansu. Dość powiedzieć, że był to drugi najgorszy występ legionistów w tym sezonie pod względem skuteczności rzutów za 3 punkty (3/22, co daje 13.6% za 3). Niższy procent zanotowaliśmy jedynie w domowym meczu na początku sezonu z Dzikami. Legioniści co prawda poprawili grę na tablicach względem pierwszego spotkania, ale cały czas zbyt często pozwalali graczom Kinga na zbiórki na atakowanej tablicy. Szczególnie w wyrównanej końcówce. Szczecinianie wygrali czwartą kwartę 28:17, w czym duża zasługa szybkim przewinieniom naszej drużyny - w ciągu zaledwie 2,5 min. mieliśmy już wykorzystany limit fauli, co rywale skrupulatnie wykorzystywali, następnie skutecznie wykonując rzuty wolne. Inna sprawa, że sędziowie w drugim meczu gwizdali każdy, nawet najmniejszy kontakt... W całym meczu King rzucał aż 41 rzutów wolnych (trafiając 31 z nich) - więcej w tym sezonie wykonywali tylko raz (29/44) - 1 października zeszłego roku w spotkaniu z MKS-em Dąbrowa Górnicza, choć wówczas nawet taka liczba wolnych, nie dała Kingowi wygranej.







W dotychczasowych meczach serii play-off z Kingiem, legioniści najlepiej prezentowali się w pierwszej połowie, pierwszego spotkania. Wówczas grali z polotem, byli skuteczni, i wykorzystywali swoje przewagi. Wierzymy, że na własnym parkiecie, "Zieloni Kanonierzy" potwierdzą wysoką dyspozycję, jaką prezentują od lutego. Na pewno poniżej swoich możliwości w obu spotkaniach zagrał lider naszej drużyny, Christian Vital. W meczu nr1 zdobył 14 punktów (2/12 z gry), a dwa dni później zanotował 8 punktów (i 11 zbiórek i 5 asyst), trafiając ponownie 2/12 z gry i zbyt często grając "na siebie". Popularny CV, który był jednym z najlepszych graczy całej Orlen Basket Ligi w sezonie zasadniczym, zapewnił, że wróci wraz z Legią do Szczecina na mecz numer 5. Niezwykle ambitny zawodnik w czwartkowy wieczór z pewnością zrobi wszystko, by jego zespół zdołał wyrwać pierwszy mecz serii. Vitala czeka kolejna niełatwa rywalizacja z Zakiem Cuthbertsonem, który w drugim meczu poświęcił swoje punktowe zdobycze na rzecz wyeliminowania Christiana z gry. Z kolei najlepszymi graczami Legii w drugim meczu serii byli Tyran De Lattibeaudiere (16 pkt. przy 5/7 z gry, 7 zbiórek i 6 wymuszonych fauli) oraz Michał Kolenda (11 pkt., 4/6 z gry i +9 z nim na boisku).



W drużynie Kinga zdecydowanie mniej niż zwykle (poniżej 7 min.) zagrał trzeci strzelec zespołu i podstawowy podkoszowy - Morris Udeze. Jak tłumaczył na pomeczowej konferencji Arkadiusz Miłoszewski, dla Udeze w Legii nie ma dobrego match-upu, dlatego więcej minut na parkiecie spędzał Michale Kyser (18 pkt. i 9 zbiórek w niespełna 29 minut). Kyser był drugim najlepszym graczem swojej drużyny. Prym zaś wiódł rozgrywający, Andrzej Mazurczak, który 2/3 swojej zdobyczy punktowej (łącznie 19 pkt. w całym meczu) zanotował w kluczowej, czwartej kwarcie. Urodzony w Chicago Mazurczak wymusił aż 9 przewinień w 25,5 min. i trafił 15/18 z gry, a z nim na parkiecie King zaliczył bilans +17.



W drugim meczu mniejsze minuty Mazurczaka wynikały z przewinień tego gracze. Na pewno także w kolejnych meczach tej serii, legioniści będą skoncentrowani, by możliwie ograniczyć rolę kluczowego gracza granatowo-bordowych. Coraz wyższą formę w rywalizacji z Legią prezentował też Przemysław Żołnierewicz, który zdobbył 12 punktów i zaliczył 4 asysty.



Z pewnością obaj trenerzy w ostatnich dniach analizowali grę swoich zespołów, szukali przewag i ew. korekt w grze na spotkanie numer trzy. Aby przyspieszyć regenerację, warszawski zespół wracał z Pomorza Zachodniego w niedzielę w samo południe samolotem. Czwartkowy mecz rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport 3. Wierzymy, że warszawska publiczność, która wypełni po brzegi halę na Bemowie, poniesie Legię do wygranej. Ostatnie wejściówki na czwartkowy mecz kupować można TUTAJ.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 33-18

Liczba wygranych/porażek u siebie: 15-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,8 / 82,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,3%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński, Kacper Gordon (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 588 (śr. 19,6), Aric Holman 444 (14,3), Raymond Cowels 303 (9,5), Michał Kolenda 306 (10,2), Loren Jackson 169 (13,0).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53), Sokół Łańcut (w, 71:82), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 93:86), GTK Gliwice (w, 100:105), Śląsk Wrocław (w, 68:97), King Szczecin (w, 84:85), Anwil Włocławek (d, 96:87), Start Lublin (w, 92:112), King Szczecin (w, 85:80), King Szczecin (w, 80:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

04.05.2024 King Szczecin 80:77 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2024 King Szczecin 85:80 Legia Warszawa (play-off)

14.04.2024 King Szczecin 84:85 Legia Warszawa

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 21-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 13-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,6 / 84,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,0%



Skład: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson (rozgrywający), Matt Mobley, Przemysław Żołnierewicz (rzucający), Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Michale Kyser, Tony Meier, Michał Nowakowski (skrzydłowi), Morris Udeze, Maciej Żmudzki (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Darryl Woodson, Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Morris Udeze.



Najwięcej punktów: Darryl Woodson 417 (śr. 13,5), Zac Cuthbertson 386 (12,1), Morris Udeze 377 (12,2), Andrzej Mazurczak 402 (12,6).



Ostatnie wyniki: Sokół (d, 85:79), MKS (w, 103:101), GTK (d, 112:86), Śląsk (w, 60:83), Arka (w, 84:103), Anwil (d, 92:93), Start (d, 81:85), Zastal (w, 79:90), Dziki (w, 75:84), Czarni (d, 82:86), Spójnia (w, 69:78), Stal (d, 81:85), Legia (w, 89:96), Twarde Pierniki (d, 70:92), Trefl (d, 79:84), Sokół (w, 74:96), MKS (d, 86:106), GTK (w, 79:105), Śląsk (d, 89:84), Arka (d, 91:73), Anwil (w, 88:90), Start (w, 93:98), Zastal (d, 95:84), Dziki (d, 90:72), Czarni (w, 74:78), Spójnia (d, 101:103), Stal (w, 86:95), Legia (d, 84:85), Twarde Pierniki (w, 92:88), Trefl (w, 92:98), Legia (d, 85:80), Legia (d, 80:77).

BCL: Dinamo Sassari (d, 93:85), MHP Riesen Ludwidsburg (w, 82:78), AEK Ateny (d, 77:86), AEK Ateny (w, 86:64), MHP Riesen Ludwidsburg (d, 80:60), Dinamo Sassari (w, 97:81).



Termin meczu: czwartek, 9 maja 2024 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 30, 45, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 40, 55, 70 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport 3