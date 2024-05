Jezhora druga w OTK U-14 w Bielsku-Białej

Tenisistka Legii Warszawa, Palina Jezhora zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju kobiecym do lat 14, który rozegrano w Bielsku-Białej. Legionistka w drodze do finału pokonała cztery rywalki, a w walce o złoto musiała uznać wyższość wyżej sklasyfikowanej Niny Banasiak. Wyniki legionistki: I runda: Palina Jezhora - Pola Konik 7-5, 3-6, 7-5 II runda: Palina Jezhora - Magdalena Szymczak 1-6, 6-4, 7-5 1/4 finału: Palina Jezhora - Janina Czapka 6-4, 3-6, 6-4 1/2 finału: Palina Jezhora - Natalia Merebashvili 2-6, 6-1, 6-3 Finał: Palina Jezhora - Nina Banasiak 1-6, 1-6

