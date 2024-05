amp futbol

Amp futbol: 3 punkty w niedzielę

Niedziela, 12 maja 2024 r. 16:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym niedzielnym meczu II turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Pokrową Lwów 4-0. W drugim spotkaniu legioniści przegrali z Wisłą Kraków aż 0-7.









Legia Warszawa 4–0 (2-0) Pokrowa Lwów

1-0 - 15' Mariusz Adamczyk

2-0 - 19' Adrian Bąk

3-0 - 40' Dominik Abramczyk

4-0 - 40+1 Maks Moroz



Przez pierwsze minuty spotkania niewiele działo się na boisku. Na pierwszą ciekawszą sytuację przyszło nam czekać do 13. minuty, kiedy to Adrian Bąk oddał strzał na bramkę z rzutu wolnego. To uderzenie skutkowało jednak tylko rzutem rożnym. Po chwili fantastycznym uderzeniem głową popisał się Mariusz Adamczyk, dając Legii prowadzenie 1-0. W 19. minucie Adrian Bąk bardzo ładnym strzałem z dystansu dobił odbitą przez bramkarza piłkę. Do przerwy mieliśmy więc 2-0.



W drugiej połowie legioniści nadal mieli przewagę optyczną, ale brakowało klarownych sytuacji. W 40. minucie padła trzecia bramka dla Legii. Dominik Abramczyk wykorzystał duży błąd rywala, który zagrywał do własnego golkipera. Chwilę później Pokrowa dokonała zmiany w bramce, a Maks Moroz uderzeniem z dystansu podwyższył na 4-0.



Legia: Bartłomiej Kata, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ettaleb Ihab, 17. Maks Moroz, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk



żółte kartki: Adamczyk



Pokrowa: 49. Jurij Diaczuk, 3. Anatolij Miedwiediuk, 4. Walentyn Osowskij, 5. Jurij Suszcz, 14. Dmytro Szczechelskij, 21. Jurij Haponczuk, 81. Mykoła Ołeksiojenko



Wisła Kraków 7-0 (4-0) Legia Warszawa

1-0 - 3' Dawid Kaczmarek

2-0 - 15' David Mendes

3-0 - 19' Kamil Rosiek

4-0 - 20+1 David Mendes

5-0 - 28' Kamil Grygiel

6-0 - 33' Jakub Kożuch

7-0 - 37' Kamil Grygiel



Wisła: 13. Igor Woźniak, 8. Przemysław Świercz, 9. Marcin Guszkiewicz, 11. Kamil Grygiel, 15. Dawid Kaczmarek, 16. Jakub Kożuch, 23. Krystian Kapłon



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ettaleb Ihab, 17. Maks Moroz, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk



żółte kartki: Adamczyk, Stanecki

czerwona kartka: Świercz



Sobota 11.05.

10:00 Wisła Kraków 7–0 Radomiak Radom

11:15 TSP Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała 4–0 Pokrowa Lwów

13:00 Stal Rzeszów 0–0 Legia Warszawa

14:15 Warta Poznań 2–0 Radomiak Radom

15:30 Śląsk Wrocław 4–1 Pokrowa Lwów

17:00 Stal Rzeszów 1–1 Warta Poznań

18:15 Wisła Kraków 2–1 TSP Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała



Niedziela 12.05.

9:00 TSP Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała 1–0 Śląsk Wrocław

10:15 Wisła Kraków 7–0 Warta Poznań

11:30 Legia Warszawa 3–0 Pokrowa Lwów

12:45 Stal Rzeszów 0–5 TSP Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała

14:00 Pokrowa Lwów 1–0 Radomiak Radom

15:15 Wisła Kraków 7–0 Legia Warszawa

16:30 Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław



Terminarz:

III turniej – Radom (22-23 czerwca)

IV turniej – Kraków (31 sierpnia-1 września)

V turniej – Bielsko-Biała (28-29 września)

VI turniej – Poznań (12-13 października)

VII turniej – Warszawa (26-27 października)