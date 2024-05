14-15.05: Rozkład jazdy

W środę trzecioligowe rezerwy Legii zagrają wyjazdowe spotkanie z Wartą Sieradz. Nasz drugi zespół wciąż ma szanse na awans do drugiej ligi. Dziś wieczorem piłkarze FC Den Haag rozegrają wyjazdowy mecz z De Graafschap w barażach o awans do Eredivisie. Rozkład jazdy: 14.05 g. 21:00 De Graafschap - FC Den Haag 15.05 g. 17:00 Legia U14 - UKS Varsovia 2010 [LTC 7] 15.05 g. 17:30 Warta Sieradz - Legia II Warszawa

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.