Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Czwartek, 9 maja 2024 r. 07:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

We wtorek zespół U10 Akademii zmierzył się pojedynku ligowym z Marcovią Marki 2014, prezentując się z dobrej strony. W środę z kolei, Legia U15 zagrała z Varsovią. Mimo nieobecności 5 kadrowiczów legioniści (wspierani przez młodszych kolegów) poradzili sobie nieźle, wygrywając 3-0, choć zwycięstwo nie przyszło łatwo i gole padły w ostatnich 5 minutach, dzięki wytrwałej i konsekwentnej grze. Legia prowadzi w tabeli z kompletem 30 punktów.



Na 4 kolejki przed końcem Legia U15 ma 9 punktów przewagi (a 13 nad trzecią Escolą) jest blisko awansu do półfinału Mistrzostw Polski U15. Jeżeli chodzi o pozostałe grupy: w grupie B tyle samo punktów (25) mają Lech i Warta Poznań, w grupie C Śląsk Wrocław (30) ma 6 punktów przewagi nad Rakowem, a w grupie D wyraźnie prowadzą Stal Rzeszów (24) i Cracovia (22).



CLJ U15 (rocznik 2009 i mł.): Legia U15 3-0 (0-0) UKS Varsovia

Gole:

1-0 75 min. Igor Owczarczyk (as. Bartosz Jukowski)

2-0 80 min. Filip Kwiecień (as. Jan Pietrzak)

3-0 80+3 min. Dawid Mastalski (as. Filip Kwiecień)



Strzały (celne) [15-80']: Legia 17 (7) - Varsovia 7 (3)



Legia: Jan Pietrzak - Jan Rodak (41' Wiktor Zugaj), Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak - Igor Owczarczyk, Vu Hoang Nguyen (77' Dawid Rodak [10]), Xavier Dąbkowski [10](65' Dawid Mastalski), Piotr Kaniewski (41' Norbert Merchel) - Fabian Mazur (77' Igor Lechecki [10]), Oskar Maj, Edo von Brandt-Etchemendigaray (73' Filip Kwiecień). Rezerwa: Denys Stoliarenko

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Liga U10 (rocznik 2014 i mł.): Legia U10 - Marcovia Marki



Strzały (celne): Legia 56 (36) - Marcovia 5 (3)



Legia: Antoni Okrzejski - Feliks Chaciński, Franciszek Niezgoda, Kharyton Sokal, Julian Kusak, Stefan Wang, Kacper Tryc, Ali Seitibrahimov, Maciej Wierzbicki, Jakub Wielocha, Sebastian Borowski

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek