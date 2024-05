Cienciała drugi w Luxembourg Junior Open

Zawodnik sekcji squasha Legii, Szymon Cienciała zdobył srebrny medal na zawodach Luxembourg Junior Open 2024, w kategorii U-13. Legionista w drodze do finału pokonał czterech rywali, a w walce o złoto przegrał niezwykle zacięty, pięciosetowy pojedynek z Irlandczykiem, Michaelem Laiem. Wyniki legionisty: Szymon Cienciała - Amin Askar (Holandia) 3-0 (11-2, 11-3, 11-5) Szymon Cienciała - Gilles Boniver (Belgia) 3-0 (11-3, 11-4, 11-0) 1/4 finału: Szymon Cienciała - Zack Ryan Begemann (Holandia) 3-0 (11-5, 11-5, 11-7) 1/2 finału: Szymon Cienciała - Kacper Serniak 3-0 (11-3, 11-3, 11-8) Finał: Szymon Cienciała - Michael Lai (Irlandia) 2-3 (11-7, 13-11, 8-11, 7-11, 7-11)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.