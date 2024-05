Nabór do sekcji rugby kobiet

Czwartek, 9 maja 2024 r. 12:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Rugby Sekcja Kobiet ogłasza nabór do drużyny. Trening naborowy odbędzie się na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3 w sobotę, 8 czerwca o godzinie 19:00.









Kochasz sport? Lubisz rywalizacje?



Może uprawiałaś inny sport i szukasz nowego wyzwania? Jeżeli chcesz się zaangażować, jesteś gotowa poświecić czas na treningi kilka razy w tygodniu to szukamy właśnie ciebie!



Szybkość, zwinność, spryt, odwaga to atuty każdej rugbystki. Tworzymy drużynę, która walczy i zwycięża w mistrzostwach Polski oraz turniejach zagranicznych. nasze zawodniczki rozwijają się i walczą o miejsce w Reprezentacji Polski.



Obawiasz się, ze nic nie wiesz i nie dasz rady?



Spokojnie! Wszystkiego Cie nauczymy. większość naszych zawodniczek uczyło się od podstaw, a dziś są filarem drużyny.



Jak się przygotować na trening?



Przynieś ze sobą strój sportowy, butelkę wody, dobry humor i zapał do pracy!



Chcesz do nas dołączyć?



Odwiedź stronę internetową sekcji, śledź social media. Najbliższy nabór 8.06.2024 o godzinie 19:00 na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3. Głównym sponsorem wydarzenia jest Generali Polska.



Wydarzenie na FB



Zapraszamy! Dołącz do Nas! Dołącz do wicemistrzyń Polski! Dołącz do Legii Warszawa!