U-17: Polska 0-2 Włochy. Grali legioniści

W pierwszym meczu grupy C Mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski przegrała z Włochami 0-2. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch legionistów - Jakub Adkonis i Mateusz Szczepaniak. Obaj zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. W 72. minucie na boisku pojawił się Stanisław Gieroba. Z murawy zszedł natomiast Szczepaniak. 24 maja Polacy zmierzą się ze Szwecją.

Warszawa 44 - 20 godzin temu, *.tpnet.pl Nie obrażaj wuefistów - są po wyższej uczelni - mają pojęcie o fizjologi , biochemii i anatomii . Taktyka to już kształcenie na dalszym etapie . Każdy wuefista na pewno lepiej przygotuje zespół fizycznie i motorycznie niż plejada naszych trenerów po kursach pzpn !!! Ludzie nie mający pojęciach o syntezach , treningach itd odpowiedz

Szpic - 22.05.2024 / 08:00, *.chello.pl Obejrzałem sobie ten mecz i na tle Włochów nasi młodzi ogólnie nie wyglądali najgorzej. Natomiast taktycznie to była prawdziwa tragedia i nikt mi nie wmówi że polscy trenerzy są przygotowani fachowo. Ulatowski to autentyczny wuefista w porównaniu z trenerem rywali, a wybrali go kolejni amatorzy spod znaku Kuleszy. odpowiedz

