U-17: Polska 2-2 Szwecja. Gol i asysta Adkonisa

W drugim meczu grupy C Mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski zremisowała ze Szwecją 2-2. W wyjściowym składzie znalazło się czterech legionistów - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Stanisław Gieroba i Jan Leszczyński. Szczepaniak i Gieroba opuścili plac gry w 61. minucie. W 77. minucie z lekkim urazem z boiska zszedł Jan Leszczyński. Adkonis zanotował bramkę i asystę. Nasza reprezentacja zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli. 27 maja Polacy zmierzą się ze Słowacją. W 24. minucie po niezłej akcji Stanisława Gieroby i wyłożeniu piłki przez Kamila Jakóbczyka, na listę strzelców wpisał się Jakub Adkonis. W 67. minucie zaliczył asystę przy bramce Michaela Izunwanne. U-17: Polska 2-2 (1-1) Szwecja 0-1 - 14' Genesis Antwi 1-1 - 24' Jakub Adkonis 1-2 - 55' Fred Bozicevic 2-2 - 67' Michael Izunwanne Polska: 1. Mateusz Jeleń - 21. Jan Leszczyński (77' 16. Bartosz Kriegler), 5. Kacper Potulski, 20. Wojciech Mońka - 7. Mateusz Szczepaniak (62' 14. Michał Wróblewski), 19. Igor Brzyski, 4. Mateusz Dziewiatowski, 10. Jakub Adkonis, 17. Dawid Mazurek (61' 18. Filip Baniowski) - 18. Kamil Jakóbczyk (46' 9. Oskar Pietuszewski), 6. Stanisław Gieroba (61' 13. Michael Izunwanne) Szwecja: 1. Elton Fischerström - 2. Rasmus Nåfors Dahlin, 3. Harry Hilvenius, 14. Bleon Kurtulus, 5. Genesis Antwi - 10. Neo Jönsson, 18. Adrian Lahdo (90+1 15. Melvin Vucenovic Persson), 17. Andreas Redkin (85' 6. Ossian Nordvall), 16. Kenan Busuladzic, 11. Fred Bozicevic (70' 7. Linus Järeteg) - 9. Åke Andersson (70' 19. Nikolaj Staykov) żółte kartki: Dziewiatowski, Brzyski, Pietuszewski - Jönsson, Nordvall

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.autocom.pl Oby tylko Feio umiejętnie poprowadził Adkonisa. Na tej pozycji znalezienie młodego gracza z dużym potencjałem to jak wygrana w lotto. Na rynku transferowym kosztują po +10mil euro, co pokazał chociażby Muci. odpowiedz

