U-17: Polska 4-0 Słowacja. Gol Gieroby, asysty Szczepaniaka

Adkonis, który był w tym spotkaniu raczej niewidoczny, zszedł z murawy w 67. minucie, natomiast Szczepaniak opuścił boisko w 75. minucie. W 30. minucie Mateusz Szczepaniak dostał dobre, długie podanie od Michaela Izunwanne, świetnie wyłożył piłkę do Oskara Pietuszewskiego, a ten efektownym uderzeniem zdobył drugą bramkę. W 67. minucie na boisku pojawił się Stanisław Gieroba i po chwili zdobył bramkę, przy której asystę zanotował Mateusz Szczepaniak. Napastnik Legii był bardzo aktywny i miał jeszcze kilka dobrych sytuacji. U-17: Polska 4-0 (3-0) Słowacja 1-0 - 11' Michael Izunwanne 2-0 - 30' Oskar Pietuszewski 3-0 - 45' Michael Izunwanne 4-0 - 68' Stanisław Gieroba Polska: 1. Mateusz Jeleń - 16. Bartosz Kriegler, 5. Kacper Potulski, 3. Dawid Szwiec - 7. Mateusz Szczepaniak (75' 18. Filip Baniowski), 11. Dominik Sarapata, 4. Mateusz Dziewiatowski (70'14. Michał Wróblewski), 10. Jakub Adkonis (67' 19. Igor Brzyski), 17. Dawid Mazurek (70' 20. Bartosz Mazurek) - 9. Oskar Pietuszewski (67' 6. Stanisław Gieroba), 13. Michael Izunwanne Słowacja: 1. Sebastián Zajac - 2. Martin Turanský (85' 4. Martin Hlavatý), 5. Tobias Daniel, 3. Dominik Balog, 13. Marek Okál - 20. Martin Bačík (58' 14. Daniel Osman), 6. Kristián Pavol Stručka (58' 19. Nathan Udvaros), 10. Šimon Vlna - 7. Samuel Lusale, 18. Jakub Pira (79' 9. Denis Valko), 16. Samuel Kováčik żółte kartki: Stručka, Daniel

