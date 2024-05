UZL wykonali w ostatnim czasie nowe legijne graffiti - "CWKS Legia" z miśkiem w rękawicach bokserskich w białej koszulce, gotowym do walki. Ponadto UZaLeżnieni "zmalowali" sporą liczbę nielegali, nielegalne prace wykonała także młodzież z Konstancina.

Warszawiak - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszystko spoko poza miskiem odpowiedz

