Tutti Frutti - 3 godziny temu, *.tvksmp.pl I gitara. odpowiedz

WoLa - 4 godziny temu, *.centertel.pl Artur Szpilka i Anna Lewandowska to osoby z najniższym ilozem inteligencji co maja nasze obywatelstwo , Szpilka na drzewie powinien mieszkać odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl Tyle przygotowan zeby Szpilka sie rzucil jak jakis amator. Juz po 1. kopnieciu strach w oczach. Z czym do ludzi... odpowiedz

Wiśniak - 4 godziny temu, *.com.pl Pięknie

Dzięki Arku za zniszczenie tego pajaca odpowiedz

Altulek na drobne się rozmienił - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Arturek poszedł w ślady kolegi Marcina po fachu . Następnym rywalem rywalem proponuję Adamiakową . Krzysiek Włodarczyk zapraszał go tyle razy do Bokserskiego Ringu , ale widać tyle z boksera zostało że woli zarabiać po marcinowemu z Pudziana mi i tym podobnymi celebrytki w większości że sztukami walk mało mających wspólnego odpowiedz

Mocno - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mistrzzzzz Mistrz Wrzosek mistrz odpowiedz

FiroZS - 4 godziny temu, *.191.162 Arek!!!!

Wrzosek!!!!

Arek!!!!

Wrzosek!!!! odpowiedz

ops2 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Gratulację ! , choć było jasne, że to prosto zarobiony hajs będzie :) odpowiedz

Cichy - 4 godziny temu, *.com.pl Brawo Arturro odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl BRAWO BRAWO BRAWO !!! odpowiedz

