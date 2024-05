Wyniki legionistów w PŚ w Sofii

W Sofii odbyły się czwarte w tym sezonie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w których wzięli udział dwaj zawodnicy Legii. Łukasz Gutkowski na etapie półfinałów niestety musiał zakończyć rywalizację po szermierczej rundzie bonusowej (łącznie 189 pkt.) - z powodu urazu zdecydowano, by Łukasz nie kontynuował startu w następnych konkurencjach. Bardzo dobrze spisał się Daniel Ławrynowicz , który wywalczył przepustkę do finału. W nim zaś uplasował się na miejscu 14. Legionista uzyskał w finałowej stawce 210 pkt. w szermierce (14. miejsce za 17 wygranych pojedynków), 13. w pływaniu (2:12.36 min.), 10. w jeździe konnej (286 pkt.) oraz 14. wynik w laser run (10:45.50 min.).

