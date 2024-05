Legia Warszawa 84-99 King Szczecin. Poza czwórką...

+ dodaj komentarz

OK, dziękujemy za ten sezon i Puchar Polski :) Dziękujemy również na zawsze "trenerom" :Popiołkowi i Jamrozikowi(ten to chyba nawet nie jest "trener") , drugi asystent się nie pokazywał więc nie oceniam, dziękujemy również uzupełnieniom z "sąsiadek" do treningów: Wieluńskiemu i Linowskiemu oraz również całkowicie nieprzydatnym Sobinowi i Kulce(ten chyba ma o sobie podobne mniemanie co G.Kamiński który miał być "gwiazdą" w Gdyni).

Darek Wyka może zostać jako kapitan(bardzo dobry) i trzeci środkowy, coś jak Linowski w tym roku. Zostawić, jeśli finanse pozwolą: Holmana, Vitala, Jacksona, Ponitke, Kolendę i do nich dobierać resztę składu, ze szczególnym uwzględnieniem 2 silnych środkowych bo z "deską" to u nas bardzo krucho. Gdyby Mazurczak był do wzięcia to chętnie, zwłaszcza że z polskim paszportem, resztę pozostawiam Prezesowi Jankowskiemu z życzeniami aby prezes kudłaty nie wtrącał mu się do zarzadzania sekcją ( nie wiem czy tak jest ale częsta obecność DM na meczach kosza może na to wskazywać:(

