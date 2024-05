Legia chce napastnika z Francji?

Piątek, 10 maja 2024 r. 12:00 źródło: meczyki.pl

Jak informuje serwis meczyki.pl, Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem napastnika z Francji. Jest nim Killian Corredor, 23-letni zawodnik zespołu z Ligue 2, Rodez AF. Jego drużyna zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli.









Corredor w tym sezonie zdobył 12 bramek i zaliczył siedem asyst. Według informacji serwisu, rozmowy w sprawie transferu już trwają, a Legia jest zdeterminowana, by pozyskać piłkarza, który ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku.



"Corredor jest napastnikiem w stylu Marca Guala lub Carlitosa. To nie silna i wysoka dziewiątka jak na przykład Tomas Pekhart. Rozbiegany, potrafi zaatakować z głębi pola, rozegrać, utrzymać się przy piłce czy wejść w drybling. W Rodez gra ustawiony w systemie z dwójką napastników lub jako lewy napastnik przy przejściu na system 1-3-4-3. Rodez gra zawsze w taktyce z trójką środkowych obrońców" - czytamy na meczyki.pl.