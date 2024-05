Trzy lata bez wygranej z Lechem

+ dodaj komentarz

1 godzinę temu

@Siuwaks: Przeciez Josue odkad dostal sygnal ze nie bardzo chca przedluzyc kontrakt przestal irytowac pyskowkami, machaniem rekami, oddal nawet karnego Rosolkowi. Jak tak ma wygladac to jego wywalenie to ja to biore, bo sportowo gra tak samo caly czas a nie traci energii na pajacowanie. To jest profi, szanuje nas jako klub, kibicow, bedzie sie staral do konca.



Poza tym dlaczego ominales krola strzelcow Guala? On nie moze strzelac czy ci nie pasuje do narracji, ze nie mamy kim strzelac? To Lech bardziej nie ma, bo co drugi mecz konczy wynikiem 0-0, my na wyjazdach paradoksalnie ostatnio strzelamy dosyc sporo.

