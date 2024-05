Wyniki legionistów na DME U-15 i U-17

Czterech zawodników sekcji squasha Legii Warszawa wzięło udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 15 i 17, które odbyły się w Porto. W kat. U-15 startowali Mateusz Lohmann, Wiktor Paluchowski i Filip Zasadzki, w U-17 - Szymon Lohmann. Kadra U-17 zakończyła zawody na miejscu 5., po wygranej w ostatnim meczu z Hiszpanią 2-1. Reprezentacja do lat 15 zakończyła mistrzostwa Europy na miejscu 4. Polacy przegrali mecz o brąz z Niemcami 1-2. Wyniki legionistów: Mateusz Lohmann - Jonas Alræk (Norwegia) 3-0 (11-1, 11-5, 11-5) Filip Zasadzki - Nikolaj Boldin (Norwegia) 3-0 (11-5, 11-1, 11-5) Szymon Lohmann - Owen Hecker (Niemcy) 3-0 (11-9, 11-6, 13-11) Mateusz Lohmann - Finlay Pile (Szwajcaria) 3-0 (11-9, 11-2, 11-9) Filip Zasadzki - Morris Frey (Szwajcaria) 1-3 (5-11, 15-13, 6-11, 12-14) Mateusz Lohmann - John Luke Day (Irlandia) 3-0 (11-9, 11-4, 11-7) Wiktor Paluchowski - Adam James Power (Irlandia) 3-1 (11-9, 9-11, 11-7, 11-8) Szymon Lohmann - Theofanis Andrikopoulos (Grecja) 3-0 (11-5, 11-4, 11-5) Szymon Lohmann - Conal Jackson (Irlandia) 3-1 (10-12, 11-2, 11-8, 11-9) Szymon Lohmann - Vojtech Martinovsky (Czechy) 1-3 (11-6, 5-11, 10-12, 5-11) Szymon Lohmann - Maddox Moxham (Belgia) 0-3 (4-11, 6-11, 6-11) Szymon Lohmann - Rasmus Taube Eliasson (Szwecja) 3-2 (11-9, 5-11, 9-11, 11-7, 11-3) Szymon Lohmann - Oriol Salvia Ripoll (Hiszpania) 0-3 (4-11, 7-11, 3-11) Mateusz Lohmann - Asbjørn Kristensen (Dania) 3-2 (11-8, 8-11, 11-6, 3-11, 11-4) Wiktor Paluchowski - Theo Baudry (Francja) 0-3 (4-11, 4-11, 6-11) Mateusz Lohmann - Levi Visser (Niemcy) 0-3 (9-11, 7-11, 9-11) Filip Zasadzki - Marc Weishar (Niemcy) 0-3 (2-11, 9-11, 5-11)

