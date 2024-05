Kovacik powołany do reprezentacji

Sobota, 11 maja 2024 r. 11:02 źródło: 90minut.pl

Samuel Kováčik z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Słowacji na turniej finałowy mistrzostw Europy do lat 17, które w dniach 20 maja - 5 czerwca odbędą się na Cyprze. Słowacja zagra w grupie C ze Szwecją (21 maja, 17:00), Włochami (24 maja, 17:00) i Polską (27 maja, 17:00).