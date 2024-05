Bezpośrednią transmisję z meczu Lech Poznań - Legia Warszawa przeprowadzą stacje TVP 2, TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LECH - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (46)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dr Bomba - 54 minuty temu, *.centertel.pl Ciekawe czy obrońcy Lecha nie sprzedali meczu. odpowiedz

Guny - 54 minuty temu, *.229.8 Hahaha. Lech się sam zabije w tym meczu XDXDXD co za liga paralityków XD odpowiedz

Dr Bomba - 55 minut temu, *.centertel.pl Coś tu śmierdzi bukiem odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.229.8 Swoją drogą tak słabego Lecha to ja nie pamiętam od co najmniej 10 lat. Jak tego nie wykorzystamy to niech mioduski pakuje swoje zabawki... odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Spokojnie, zaraz rosołek strzeli.... na 1:1 odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.229.8 Wpuście kogokolwiek za rosolka, choćby Hładuna. Na 100% będzie więcej pożytku niż z tego talentu czystej wody... odpowiedz

Ajajaj - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ha ha ha....nieuznana bramka i niestrzelony karny ha ha ha.....Lech pomylił bramki no i kurde jest 0-1......dawajcie i odwródzcie wynik meczu odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mecz parodii z sędziowaniem na czele jak można dać strzelać zawodnikowi który dwa temu dowiedziałaś się że w legii jest niepotrzebny odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo brawo brawo !

Ten cwok nie dość że nie pomaga to jeszcze przez niego nie ma bramki.

Pokrzyczcie jeszcze jego nazwisko odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.229.8 Jeśli po tym meczu zobaczę tego leszcza w składzie L to będzie oznaczało że ktoś działa na szkodę Legii. Nie dość że nie pomaga to jeszcze przeszkadza w zdobywanych bramkach !!! odpowiedz

Zoo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Legia niema prawa wygrać ten mecz odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Rosołek skoro już grasz to nie przeszkadzaj kolegom który są lepsi :) odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Marciniak i wszystko jasne!!!!żadnego faulu najgorszy sędzia w Polsce odpowiedz

Marciniak - 1 godzinę temu, *.chello.pl Drukarz.... odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl PZPN karty rozdaje...... odpowiedz

Zxc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Marciniak! Co? Ty poznańska k...! odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl ajajaj patataj rosołek nawetr bramke której nie strzelil potrafi nam zabrac,porazka.Brawo ze te zmiany,na pohybel odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rosołek chociaż,nie przeszkadzaj.... co za k... dzban. Wszędzie gdzie sie pojawi nie ma szans wygrać odpowiedz

Zico - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rosołek nawet ma pomaga innym,kur.... Największy talent Legii.. Szkoda że mu nogi nie urwał temu miernocie rosolkowi odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Gramy w dziesięciu Rosołek show ha odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ten skład to jest sabotaż, czyli koniec marzeń o pucharach. odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Już chyba wolałbym żeby ten Feio faktycznie zaczął rzucać kuwetami, bo narazie ciągle pier....li o DNA i jest taki słodki w tych wypowiedziach że aż mnie kur...mdli. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rosołek w podstawie....pograne odpowiedz

Kary - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie prezesie, niech Pan popatrzy na ten skład, ławkę i trenera i niech Pan naprawdę się zastanowi, czy prowadzenie klubu to Pana bajka. Może tak to Panu wytłumaczę. odpowiedz

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze się mecz nie zaczął a my już osłabieni... I znowu wpie....l odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dzieki trenerze ze sluchasz mych rad dzieki za macka i kacpra w wyjsciowy

M , szacun odpowiedz

Pajączek - 2 godziny temu, *.chello.pl No to wpier.ol z ręcznikiem w bramce odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sprawdziłem skład i się załamałem.

Kacper nawet w 3 lidze zawodził, a Rosołek to porostu szkoda słów. odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Z kim na Lecha P.Trenerze czyli "EP" nie interesuja to bylo do przewidzenia juz wczesniej ?!!! odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

...................................... Hładun .............................

Jędrzejczyk ..... Ziółkowski ..... Kapuadi ..... Ribeiro

........................... Rejczyk ..... Elitim ........................

Wszołek ............... Urbański ................... Rosołek

.................................... Gual ...................................

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Jaki właściciel taki klub - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz ????? O,, rwa odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl No dobra to wyp....amy z pucharów I może dobrze. Szkoda zawsze kibiców, zwłaszcza tuch najstarszych i tuch najmłodszych, ale po prawdzie pudel zasłużył na taki wynik, żeby nie liznąć eurocenta z rozgrywek międzynarodowych. odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rosołkiem! Na nich! :D odpowiedz

pio - 2 godziny temu, *.chello.pl tobiasz w nagrodę za babole w rezerwach jprd to jak.ma się czuć hładun który broni solidnie , błędów nie robi a na taki mecz wchodzi Babolarz co w rezerwach kino robi odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl O! Tobiasz w bramce. To ciekawostaka. Patrząc na ławkę, to ten Zyba nie miał być kotem? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tobiasz i Rosołek dobre żarty. A na zmianę Dias, który będzie umierał za Legię wiedząc, że za chwilę go tu nie będzie.

odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szczególnie wystawienie Tobiasza po kolejnych kompromitacjach w 3 lidze jest pomysłem genialnym odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl i tak nam ten mecz ch.ja daje ale upokorzcie chociaż wkłady koszulkowe tego Lecha co gra jeszcze gorszy piach niż my ,wiem marzenie odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.. Roslek i Tobiasz...ja pier...dobrze ze leca MS w hokeju to lepiej sobie wlaczyc niz patrzec i oczy meczyc w/w miernotami odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl Całe szczęście że w zimę nie było transferów pod publiczkę bo teraz nie było by jak zmieścić ich na ławce rezerwowych



Uffff. Dziękujemy Panie Jacku odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl To teraz na pewno przegramy- Tobiasz + Rosołek= porażka! odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.229.8 Rosolek i Tobiasz:/ no to zaczynamy w 9... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ten skład doskonale podsumowuje fuszerkę Pana Jacka. Nie trzeba nic dodawać. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Hiszpan: A ławka rezerwowych jaka.

Wybór, aż się słabo robi.

Gdybym nie wiedział, kto gra, to pomyślałbym, że to druga liga. odpowiedz

Elo - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Rosołek xD odpowiedz

Zero Sialala bo się ośmieszymy gorzej jak piłkarze - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czas na przekazanie naszym gwiazdom to co wszyscy mówią pod nosem , a nikt nie jest na tyle odważny by powiedzieć im wprost . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.