Rumak: To dla mnie duża osobista porażka

- Myślałem o tym, żeby w przerwie zmienić Barry'ego Douglasa. Zrobiliśmy wszystkie zmiany ofensywne, jakie mogliśmy. Potrzebowaliśmy prawej nogi, dośrodkowania z prawej strony, opanowania środka pola. Gdybym chciał zmienić Filipa Szymczaka, nie było na kogo. - Oczywiście, możemy jeszcze być na podium, ale nie wszystko zależy od nas. - Mam poczucie, że przegrałem najważniejszy mecz, jaki był, odkąd tu jestem. Osobiście czekałem na niego i wierzyłem. To dla mnie duża osobista porażka.

Mariusz Rumak (trener Lecha): Przed meczem mówiliśmy o tym, że początek będzie bardzo, bardzo ważny, żeby zagrać z odpowiednią energią, ofensywnie, żeby ludzie w nas uwierzyli i dali trochę energii od siebie. Było inaczej. Myślałem, że obroniony karny to będzie przełomowy moment. Strzeliliśmy dziś 3 bramki, a przegraliśmy 1-2. Już wcześniej dostaliśmy sygnał ostrzegawczy w postaci bramki, ale tam był faul.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Marianek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Koń, który mówi odpowiedz

Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przynajmniej nie gada glupot. Szczerze powiedział, że go to boli. Szanuję. Piłkarze mu przegrali (albo i sprzedali) mecz. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.