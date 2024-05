Pankov: Legia zasługuje na bycie mistrzem

Niedziela, 12 maja 2024 r. 20:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To był trudny mecz. Jestem nowy w Ekstraklasie, ale dla mnie były to największe derby, na ładnym stadionie, ze świetną atmosferą. Fajnie było zagrać po raz pierwszy w meczu takiej rangi - powiedział po zwycięstwie z Lechem Poznań obrońca Legii, Radovan Pankov.









- Nie mam problemu z przygotowaniem mentalnym. Grałem w wielu spotkaniach tego typu w Serbii, a tam presja jest większa. Nie mam więc takich problemów w wielkich meczach.



- Te trzy punkty ważą tyle samo co każde. Zagraliśmy dobry mecz, ale ogólny występ w tym trudnym sezonie nas nie satysfakcjonuje. Ten klub zasługuje na bycie mistrzem, granie w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie jesteśmy więc zadowoleni, to tyle co mogę powiedzieć w tym momencie.