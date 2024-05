17-19.05: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę fanów Legii czeka wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą Poznań. Rugbiści Legii dzień wcześniej zagrają w Mysłowicach z miejscowym Hegemonem o prawo gry o brązowy medal I ligi. W niedzielę od 9:30 w Bydgoszczy (ul. Kaliskiego 7), pierwszy w historii występ kobiecego zespołu Legii w koszykówce 3x3 w zawodach LOTTO 3x3 QUEST - Streetbasket Bydgoszcz 2024. W sobotę w Ostrowi Mazowieckiej, koszykarski zespół Legii w koszykówce 3x3 kat. juniorów (w składzie Wojciech Jasiewicz, Julian Dąbrowski, Krzysztof Antosik i Antoni Wojciechowski) powalczy o awans do turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3. Legioniści mecze grupowe rozegrają o 11:00 oraz 13:40, a finał zawodów zaplanowano na 17:50. Transmisje TUTAJ . Rozkład jazdy: 18.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - GKS Wikielec [LTC] 18.05 g. 15:00 Hegemon Mysłowice - Legia Warszawa [rugby] 18.05 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica 18.05 g. 17:30 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom 18.05 g. 17:30 Olimpia Elbląg - Polonia Bytom 18.05 g. 20:00 FC Den Haag - De Graafschap 19.05 g. 15:00 Warta Poznań - Legia Warszawa [Grodzisk Wlkp.] 19.05 g. 19:00 Legia Ladies - Fuks Pułtusk [piłka nożna kobiet, III liga] Młodzież: 17.05 g. 19:00 Orkan Sochaczew 08 - Legia LSS U16 [Sochaczew, ul. Warszawska 80] 18.05 g. 10:00 Legia U16 - MKS Polonia W-wa 08 [LTC 7] 18.05 g. 10:00 Juventus Academy W-wa 10 - Legia U14 [ul. Marymoncka 34] 18.05 g. 10:30 Orzeł Baniocha 15 - Legia U10 [Baniocha] 18.05 g. 11:00 Legia U10 - UKS Irzyk W-wa [ul. Łazienkowska 3] 18.05 g. 11:00 Legia LSS U11 - UKS FA Warszawa [ul. Łazienkowska 3] 18.05 g. 12:00 Escola Varsovia 16 - Legia U8 [ul. Fleminga 2] 18.05 g. 12:30 Legia U7 - Avia Świdnik 17 (sparing) [LTC 6] 18.05 g. 14:00 Legia U15 - Łódzka Akademia Futbolu 09 [LTC 7] 18.05 g. 14:00 SEMP Ursynów 11 - Legia LSS U13A [ul. Koncertowa 4] 18.05 g. 16:00 Legia U17 - MKS Polonia W-wa 07 [LTC 5] 19.05 g. 10:00 Legia U12 - Radomiak Radom 12 (sparing) [LTC 6] 19.05 g. 12:00 Legia U19 - Zagłębie Lubin 05/6 [LTC 8] 19.05 g. 12:00 Legia U10 - Wisła Płock 14 (sparing) [LTC 6] 19.05 g. 14:00 Legia U9 - Korona Kielce 15 (sparing) [LTC 6] 19.05 g. 14:00 Legia U8 - Korona Kielce 16 (sparing) [LTC 6] 19.05 g. 14:00 Legia Ladies U18 - Rekord Bielsko-Biała 06/7 [CLJ U18][LTC 7] 19.05 g. 15:00 GKS Katowice 13 - Legia U11 (sparing)[Katowice] 19.05 g. 16:45 KS Ursus 11 - Legia U13 [ul. Sosnkowskiego 3] 19.05 g. 17:00 KS Ursynów 09 - Legia LSS U15 [Obory, ul. Literacka 1]

